Se lanza la primera red de satélites para la detección temprana de incendios forestales

Ha comenzado a operar la primera constelación de satélites del mundo diseñada para detectar incendios forestales en sus primeras etapas antes de que se extiendan ampliamente. Según el medio ixbt.com, los tres primeros aparatos de este grupo en órbita, denominados FireSat y creados por la empresa Muon Space, han superado con éxito las pruebas. Se espera que el nuevo sistema sea un paso crucial en la rápida localización de los incendios antes de que adquieran proporciones trágicas y en su prevención. De esto informa informa .

Se especifica que este proyecto fue llevado a cabo por Muon Space en cooperación con la organización sin fines de lucro Earth Fire Alliance (EFA) y con el apoyo de Google. Como parte de este trabajo, un prototipo llamado Protoflight lanzado a la órbita demostró su alta eficiencia en la práctica al recopilar más de un millón de imágenes multiespectrales durante un año. En particular, este dispositivo de prueba también detectó con éxito un pequeño foco de incendio en el estado de Oregón, EE. UU., que había pasado desapercibido para otros sistemas de observación.

Capacidades técnicas e inteligencia artificial

Los primeros satélites del proyecto FireSat están construidos sobre la plataforma Condor-M diseñada para la órbita terrestre baja. Cada aparato está equipado con una cámara infrarroja multiespectral avanzada que funciona simultáneamente en seis rangos. Esto permite detectar pequeñas fuentes de calor en un área de aproximadamente 1,5 metros cuadrados y ver los incendios a través de las nubes y el humo. Asimismo, mediante el análisis de diversos tipos de datos, se reducen significativamente los casos de falsas alarmas.

Los satélites utilizan la plataforma Muon Halo para procesar los datos directamente durante el proceso de observación. El sistema integra elementos de inteligencia artificial desarrollados con la participación de Google, cuyos algoritmos comparan las nuevas imágenes obtenidas con miles de imágenes anteriores de la zona. Teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y otros parámetros importantes, se determina si la anomalía térmica detectada es un incendio real y se notifica a los servicios.

Planes futuros e importancia ecológica

Actualmente, los tres aparatos FireSat tienen la capacidad de fotografiar áreas con alto riesgo de incendios dos veces al día. En el futuro, Earth Fire Alliance y Muon Space planean expandir esta constelación hasta alcanzar los 50 satélites. Cuando el sistema esté completamente operativo, será posible monitorear cualquier punto de la superficie terrestre cada 20 minutos. Para 2029, se prevé realizar un monitoreo de las zonas más vulnerables cada hora.

Según los expertos, la creación de tales tecnologías se debe a que la magnitud de los incendios forestales está aumentando, durando más tiempo y volviéndose más intensos. Según datos del National Interagency Fire Center de EE. UU., en los primeros meses de este año se produjeron miles de incendios en el país, dañando millones de hectáreas de tierra. La nueva red de satélites permitirá detectar pequeños focos a tiempo, desplegar rápidamente los servicios de rescate y reducir los daños causados a la naturaleza.