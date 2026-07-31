El presidente checo trabajó como fotógrafo en una carrera de Fórmula 1

El presidente checo, Petr Pavel, asistió al Gran Premio de Hungría no como jefe de Estado, sino como fotógrafo. Llegó al circuito con una cámara profesional y la acreditación oficial de la FIA.

Durante la carrera del sábado, Pavel recorrió la pista junto al fotógrafo de Fórmula 1 Jiří Křenek, capturando los momentos más intensos de la competición.

Esta no es la primera visita del presidente en la que fotografía profesionalmente eventos de automovilismo. En junio también trabajó en una carrera celebrada en Francia utilizando equipo fotográfico especial.

Petr Pavel lleva muchos años interesado en la fotografía deportiva. Anteriormente también ha fotografiado grandes competiciones como MotoGP, World Superbike, NASCAR y el Rally Dakar.