SpaceX no retirará las turbinas del centro de datos de xAI hasta 2027

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SpaceX no retirará las turbinas del centro de datos de xAI hasta 2027

SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk, extendió hasta julio de 2027 el plazo para la retirada completa de las turbinas de gas no autorizadas que alimentan el centro de datos de xAI cerca de Memphis. Esta decisión se explica por un proceso de transición gradual hacia una central eléctrica de gas natural permanente de 1,2 GW, a pesar de que esta situación genera protestas por parte de organizaciones ambientales y residentes locales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según la información difundida por TechCrunch, actualmente se utilizan 69 turbinas de gas para suministrar energía a los centros de datos denominados Colossus, y la mayoría de ellas han estado operando sin interrupción durante meses. Sin embargo, la NAACP (Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color) y el Centro de Derecho Ambiental del Sur habían demandado a xAI por el uso de estas turbinas no autorizadas.

Preocupaciones ambientales y disputas legales

Ubicada en la parte sur del estado de Mississippi, cerca de la frontera con Tennessee, esta zona es considerada una de las regiones más contaminadas de EE. UU. Se ha determinado que las turbinas de gas utilizadas por xAI tienen el potencial de emitir más de 2 000 toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx) generadores de smog al año.

Los representantes de SpaceX argumentan que las turbinas existentes se pueden utilizar sin permiso porque están montadas en los mismos remolques en los que fueron transportadas. No obstante, las normativas federales establecen que, según el tamaño y el propósito de uso, este tipo de turbinas requieren permisos adecuados en cualquier circunstancia.

Planes futuros y nueva central

El mes pasado, el Departamento de Justicia respaldó a SpaceX en este caso, enfatizando que las turbinas no autorizadas eran una cuestión de «seguridad nacional, económica y energética». Asimismo, en los documentos de salida a bolsa (IPO) presentados tras la adquisición de xAI en febrero, SpaceX dio a conocer que planea comprar 2 800 millones de dólares en turbinas de gas para sus centros de datos en los próximos tres años.

Según los documentos de permisos emitidos por el estado de Mississippi, la nueva central eléctrica en construcción constará de 41 turbinas de gas con una potencia de entre 16,48 MW y 50 MW. Según los expertos, estos dispositivos difieren de las 69 turbinas utilizadas actualmente, y el nuevo parque podría estar destinado a otro proyecto no anunciado.

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Abror Shuhratov
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