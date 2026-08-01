«Derbi de Londres»: El Tottenham vence al Chelsea en el minuto 90+2

En un partido amistoso de pretemporada disputado en Sídney, Australia, los aficionados presenciaron la auténtica intensidad y el drama de la Premier League. Enfrentados en el famoso Stadium Australia, el Chelsea y el Tottenham Hotspur regalaron un encuentro en el que los «Spurs», con un jugador menos, se llevaron la victoria en los últimos segundos.

Seguido por millones de aficionados de los blues y los spurs, el partido terminó con un marcador de 1-2, pasando a la historia como uno de los duelos más tensos de la gira.

1. Goles tempraneros y debut estelar: La respuesta de Tonali y Estevao

El encuentro comenzó con un ritmo frenético y ataques incisivos desde el primer minuto. A pesar de tratarse de la preparación de pretemporada, ambos clubes londinenses ofrecieron una lucha sin cuartel sobre el terreno de juego.

Minuto 17 (0-1): La nueva incorporación del Tottenham, el centrocampista Sandro Tonali, demostró su calidad desde sus primeros partidos con el equipo. Con una rápida transición y un disparo preciso, Tonali abrió el marcador y puso por delante a los «Spurs».

Minuto 21 (1-1): El Chelsea respondió de inmediato. El talentoso delantero brasileño Estevao aprovechó un error de la defensa rival para restablecer la igualdad y poner el 1-1 en el luminoso.

La primera mitad concluyó así con un empate muy disputado y un ritmo vertiginoso.

2. Tensión sobre el césped: La roja a Danso y la resiliencia del Tottenham

Nada más arrancar la segunda mitad, el guion del partido dio un giro drástico. En el minuto 49, el defensa del Tottenham Kevin Danso vio la tarjeta roja directa por una dura entrada.

Con un futbolista menos, los pupilos de Ange Postecoglou se vieron obligados a mantener el orden defensivo y apostar por los contraataques durante los más de 40 minutos restantes. El Chelsea, por su parte, a pesar de su superioridad numérica, encontró serias dificultades para romper el muro defensivo rival.

3. El drama del minuto 90+2: El tanto decisivo de Richarlison

Cuando todo apuntaba a que el partido terminaría en empate, el Tottenham demostró una tremenda fortaleza en el tiempo añadido.

En una rápida contra en el minuto 90+2, el delantero brasileño Richarlison culminó la jugada con un disparo preciso para batir al guardameta de los «blues», sellando una victoria agónica para su equipo con diez hombres.

Ficha del amistoso:

Chelsea — Tottenham Hotspur — 1:2

Goles: Sandro Tonali 17' (0:1), Estevao 21' (1:1), Richarlison 90+2' (1:2).

Expulsión: Kevin Danso 49' (Tottenham).

Estadio: Stadium Australia (Sídney).

4. Balance de la temporada pasada y primeros exámenes para la nueva campaña

Para ambos clubes, este encuentro sirvió como una prueba crucial para medir su estado de forma antes de la nueva temporada. Según los resultados de la pasada campaña 2024/2025:

El Chelsea se conformó con la 10ª posición en la tabla clasificatoria al sumar 52 puntos.

El Tottenham por su parte, completó un curso complicado terminando en el 17º puesto con 41 puntos.

En la 1ª jornada de la nueva temporada de la Premier League, los blues visitarán al Fulham el 24 agosto. Los «Spurs», en tanto, jugarán a domicilio contra el Brentford el 22 agosto.

Conclusión

El «derbi de Londres» en Sídney demostró una vez más que los amistosos de pretemporada nunca son meros trámites. Si el Tottenham demostró estar mentalmente listo para la nueva temporada al ganar con uno menos, la incapacidad del Chelsea para aprovechar la superioridad numérica deja un aviso importante de cara al futuro.

¿Crees que el Chelsea y el Tottenham lograrán meterse en el Top 4 de la Premier League esta temporada? ¡Déjanos tus pronósticos en los comentarios!