Microsoft optimiza Windows 11 para ordenadores con 8 GB de RAM

En el contexto de la escasez mundial de recursos de memoria, Microsoft ha comenzado a mejorar el rendimiento del sistema operativo Windows 11 en dispositivos de menor capacidad. Según informa ixbt.com, de acuerdo con un nuevo plan publicado en el blog oficial de la compañía, antes de final de año se tomarán medidas para aumentar la eficiencia del sistema en ordenadores con 8 GB de RAM o menos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, es posible realizar tareas básicas cotidianas en ordenadores con Windows 11 y 8 GB de RAM, pero surgen dificultades graves en procesos que exigen muchos recursos. En particular, abrir varias pestañas simultáneamente en el navegador también afecta negativamente a la velocidad del sistema, lo que provoca las quejas de los usuarios.

Escasez de memoria y pruebas de nuevos dispositivos

La versión del nuevo Surface Laptop con 8 GB de RAM que se anunció recientemente había salido a la venta por un precio de 950 dólares. Durante las pruebas de este dispositivo, los especialistas se encontraron con una caída en el rendimiento incluso al realizar tareas no muy pesadas. Aparentemente, este tipo de situaciones ha llevado a los expertos de Microsoft a reconsiderar la arquitectura del sistema operativo.

Los representantes de la compañía explican que el proceso de optimización planificado tiene como objetivo reducir significativamente el consumo de memoria del sistema Windows. Esto garantizará a los usuarios cotidianos un funcionamiento de los ordenadores más rápido, estable y receptivo.

Cambios esperados y perspectivas

Se espera que las nuevas soluciones de software desarrolladas por Microsoft permitan a los usuarios aprovechar al máximo los dispositivos existentes sin gastos excesivos. Teniendo en cuenta los precios de la memoria RAM y las demandas del mercado, es fundamental que los ordenadores con 8 GB no pierdan su relevancia durante mucho tiempo.

Según los expertos, las actualizaciones de optimización que se presentarán a finales de este año servirán para mejorar significativamente el funcionamiento no solo de los dispositivos Surface, sino también de millones de otros portátiles y ordenadores de sobremesa similares que funcionan bajo Windows 11.