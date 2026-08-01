Los procesadores AMD Zen 6 serán aún más aptos para gaming gracias a una nueva tecnología

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Los procesadores AMD Zen 6 serán aún más aptos para gaming gracias a una nueva tecnología

Se espera que los procesadores Ryzen basados en la próxima generación de la arquitectura Zen 6 de AMD ofrezcan un rendimiento aún mayor en los juegos gracias a una tecnología avanzada de distribución de carga entre núcleos. Según Videocardz, citando al conocido desarrollador y experto 1USMUS (Yuriy Bubliy), este nuevo enfoque permitirá al procesor determinar qué núcleos requieren más potencia y reasignar el presupuesto energético de las partes innecesarias. Así lo informa Ixbt.com lo informa.

Uno de los componentes clave de esta nueva tecnología se llama CPPC (Collaborative Processor Performance Control). Esta función permite al sistema operativo y al firmware integrado del procesador gestionar de forma independiente el rendimiento de cada núcleo individual. En particular, mediante el parámetro FloorPerf se establece el nivel de rendimiento mínimo para cada núcleo.

Reasignación de los recursos de los núcleos en favor de los juegos

La mayoría de los juegos modernos no aprovechan al máximo la arquitectura multinúcleo y a menudo dependen de un número limitado de núcleos. La nueva tecnología funciona teniendo precisamente en cuenta este aspecto. Según los datos, el procesador puede reducir el rendimiento de algunos núcleos hasta el nivel mínimo establecido y así redirigir la energía y los recursos liberados hacia los núcleos más importantes.

Un sistema de gestión tan inteligente aumenta significativamente la estabilidad durante el juego. En particular, la atención se centra en mejorar el indicador 1% Low, lo que ayuda a reducir las caídas de fotogramas (stutters) y los molestos tirones que surgen durante la partida.

Pruebas prácticas y resultados esperados

Las primeras pruebas realizadas por especialistas en la Steam Deck demostraron que la aplicación de una función similar aumentó inmediatamente la tasa de fotogramas 1% Low en un 31,8 %. Lo más interesante es que este resultado se registró en la consola de Valve utilizando un chip arquitectónicamente mucho más antiguo.

Si esta tecnología se implementa plenamente en los procesadores Ryzen de nueva generación con arquitectura Zen 6, será un gran paso adelante para los entusiastas y los gamers. Los nuevos procesadores podrán proporcionar una experiencia de juego más fluida y agradable gracias no solo a su potencia de cálculo pura, sino también a una gestión inteligente de los recursos.

AMDRyzenZen 6VideocardzProcesador
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Abror Shuhratov
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