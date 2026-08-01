Anciano acusado de robar 100 caballos es absuelto por el tribunal

La sentencia dictada contra Rahat Sarsenov, un cuidador de caballos de 60 años en la región de Aktobé, en Kazajistán, fue anulada por el tribunal de apelación. Según la decisión judicial, el hombre fue puesto en libertad en la misma sala del tribunal.

Anteriormente, Sarsenov había sido condenado a 7 años de prisión por el robo de 100 caballos, basándose en una denuncia del propietario de la granja. Además, se le había impuesto la obligación de indemnizar daños por un valor de 30 millones de tengues.

Sin embargo, tras la revisión del caso en la instancia de apelación, se examinaron nuevas pruebas. Como resultado, se determinó que en realidad solo había desaparecido un caballo de la granja, y no 100. Sobre esta base, se anuló la sentencia anterior y Sarsenov fue absuelto.

Según sus familiares, Sarsenov trabajaba como cuidador de caballos en la misma granja desde 1994. Tras sufrir un derrame cerebral, obtuvo una discapacidad del grupo II, con movilidad limitada en las extremidades y dificultades para hablar.

Su hermana, Altinay Sarsenova, señaló que la denuncia contra su hermano fue presentada cuando este se encontraba en estado grave. Debido a su mala salud y al miedo, firmó algunos documentos sin comprender del todo lo que estaba escrito. Los familiares también afirmaron que se enteraron más tarde de que su casa había sido hipotecada.

Durante la sesión judicial, Rahat Sarsenov no pudo contener sus emociones. Al no poder expresar plenamente sus ideas debido a sus dificultades para hablar, el hombre no pudo ocultar sus lágrimas. Su esposa, quien también tiene una discapacidad del grupo II, afirmó que su marido había sido castigado injustamente.

Tras la decisión del tribunal de apelación, Sarsenov fue liberado de la grave acusación que pendía sobre él desde hacía varios años.