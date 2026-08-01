Nueva era en el mercado de smartphones: el alquiler se impone frente a la compra

En el mercado de los smartphones, el principal campo de competencia está pasando gradualmente de las especificaciones técnicas del dispositivo a su forma de comercialización. Según ixbt.com, ante el aumento de los precios de los dispositivos insignia, gigantes como Apple y Samsung han comenzado a ofrecer a los usuarios arrendamiento, suscripción y programas de recompra garantizada en lugar de una compra directa. Así lo informa Techcrunch.com en su reporte.

Hoy en día, los consumidores conservan sus smartphones durante más tiempo que antes. El encarecimiento de la memoria y otros componentes, así como los cambios menores en los nuevos modelos, garantizan que los dispositivos más antiguos sigan vigentes durante más tiempo. Como resultado, los fabricantes enfrentan dificultades para vender nuevos equipos.

Tendencias globales y nuevo ciclo de renovación

Según las previsiones de la firma analítica Counterpoint Research, se espera que el periodo de reemplazo de smartphones a nivel global se extienda a un promedio de 4 años para 2026. En 2025, esta cifra era de 3,5 años. Los datos de IDC también muestran que en EE. UU., los propietarios de smartphones prémium utilizan sus dispositivos durante un promedio de 42 meses.

Esta situación ha impulsado la introducción de nuevos mecanismos financieros para respaldar el mercado secundario. En particular, Apple lanzó en EE. UU., en asociación con Klarna, el programa Apple Upgrade, que permite alquilar iPhone, Mac, iPad o Apple Watch mediante un pago mensual. Samsung también ofrece un sistema de financiación y recompra garantizada en la India a través del programa Galaxy Forever.

¿El leasing siempre es rentable?

Según los expertos, estos programas desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la actividad del mercado secundario. Max Weinbach, analista de Creative Strategies, señala que el leasing y la recompra garantizada aseguran que los dispositivos ingresen al segmento comercializable reacondicionado.

Sin embargo, no todos los consumidores se benefician por igual de este modelo:

Para los usuarios que actualizan su teléfono una vez cada 3, 4 o 5 años, comprar el dispositivo directamente al contado resulta mucho más económico.

Para aquellos que tienen el hábito de usar los últimos modelos cada año o cada dos años, el coste del alquiler puede terminar justificándose por sí mismo.

Según Matt Schulz, analista financiero de LendingTree, este tipo de programas de actualización basados en alquiler pueden ofrecer condiciones financieras muy cómodas, especialmente para los compradores que cambian con frecuencia de versión con almacenamiento de alta capacidad.