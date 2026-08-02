Citizen presenta nuevos relojes que no requieren batería ni carga

La famosa compañía relojera japonesa Citizen ha ampliado su popular serie Peyton con dos nuevos modelos. Según ixbt.com, estos nuevos dispositivos, denominados EM1230-54X y EM1234-53L, liberan por completo a los usuarios de la preocupación de cambiar la batería regularmente o utilizar cargadores. Este enfoque ofrece una comodidad única en el mundo de la tecnología moderna para los usuarios acostumbrados a cargar sus gadgets todos los días. Así lo informa Ixbt.com informa .

Mientras que los relojes inteligentes o las pulseras de actividad que dominan el mercado actual requieren carga cada pocos días, los relojes de cuarzo tradicionales piden un reemplazo periódico de la pila. En los nuevos modelos presentados por Citizen, todos estos problemas están resueltos. La principal ventaja de los dispositivos es la tecnología patentada Eco-Drive, que se carga desde cualquier fuente de luz.

La tecnología Eco-Drive y sus capacidades

El secreto de esta tecnología radica en una célula solar especial oculta bajo la esfera del reloj. Convierte con éxito no solo la luz solar, sino también la luz artificial de interior en energía eléctrica. La energía resultante se almacena en la batería interna del dispositivo y garantiza el funcionamiento continuo del reloj.

En cuanto a su apariencia y diseño, ambos modelos encarnan la elegancia clásica. Los dispositivos se fabrican en una caja compacta de 30 milímetros, equipados con una esfera analógica tradicional de tres agujas y un cristal mineral resistente. Los materiales resistentes a las influencias externas garantizan una larga vida útil del reloj en el uso diario.

Diferencias entre modelos y precios

Los nuevos representantes de la serie Peyton se distinguen entre sí por su paleta de colores y elementos decorativos. En particular, el modelo EM1230-54X cuenta con una caja y un brazalete de acero inoxidable plateado y una atractiva esfera de color púrpura oscuro. Sin embargo, la versión EM1234-53L, ligeramente más cara, está equipada con una caja de acero bicolor y una esfera azul oscura.

En cuanto al resto de especificaciones técnicas, estas dos versiones son copias exactas la una de la otra. Ambas cuentan con un cierre desplegable de botón y tienen una resistencia al agua de nivel 5 ATM. Esto permite al usuario no quitarse el reloj al nadar en la piscina, aunque no están diseñadas para buceo de alta presión u otros deportes acuáticos extremos. Actualmente, estos relojes han salido a la venta en el mercado del Reino Unido a un precio de 250 y 270 libras esterlinas respectivamente.