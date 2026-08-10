Cuánto cuestan los vehículos eléctricos de Subaru a la empresa

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Cuánto cuestan los vehículos eléctricos de Subaru a la empresa

Subaru ha logrado ampliar las ventas de vehículos eléctricos en el mercado estadounidense, pero este éxito está perjudicando gravemente los resultados financieros del fabricante. Según ixbt.com, para atraer compradores y sostener la demanda, la empresa se ve obligada a ofrecer descuentos de varios miles de dólares y bonificaciones de incentivo por cada crossover eléctrico. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Entre enero y julio de este año, Subaru vendió un total de 11 638 vehículos eléctricos en Estados Unidos. Actualmente, la gama electrificada de la marca incluye tres crossovers: el Solterra actualizado, el nuevo Uncharted y el Trailseeker, de mayores dimensiones. Aunque las cifras generales crecieron frente al mismo periodo del año pasado gracias a los nuevos modelos, su distribución dentro de cada mercado es diferente.

Dinámica de ventas y política de precios

Según los datos estadísticos, las ventas del Solterra disminuyeron un 34 % respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 5 275 unidades. Sin embargo, los nuevos modelos Uncharted (2 850 unidades) y Trailseeker (3 513 unidades) compensaron esta caída. Aun así, mantener este volumen de ventas resulta extremadamente costoso para la empresa.

Los gastos medios de marketing e incentivos de la empresa en Estados Unidos aumentaron un 40 %, hasta alcanzar 2 698 dólares por cada vehículo vendido. Como comparación, en todo el mercado automovilístico estadounidense el incremento fue de apenas un 4,4 %. La promoción de los vehículos eléctricos supera este nivel varias veces.

Pérdidas financieras y sus causas

En concreto, se gastan en promedio 9 650 dólares por cada Solterra vendido, 9 155 dólares por cada Uncharted y 8 982 dólares por cada Trailseeker en concepto de medidas «incentivadoras». En comparación, los gastos asociados a un Subaru Outback tradicional con motor de gasolina ascienden a unos 3 036 dólares. Por tanto, entregar un vehículo eléctrico al comprador le cuesta a la empresa tres veces más que un automóvil de gasolina.

Estos elevados costes se reflejaron claramente en los informes financieros de Subaru Corporation. En el primer trimestre fiscal, que abarca de abril a junio, el aumento de los gastos para estimular las ventas redujo el beneficio operativo de la empresa en 24,9 mil millones de yenes (aproximadamente 155 millones de dólares).

Como resultado, el beneficio operativo trimestral de Subaru cayó un 44 %, hasta 42,6 mil millones de yenes (aproximadamente 270 millones de dólares). Según los expertos, las subvenciones y el apoyo a los vehículos eléctricos se han convertido en uno de los principales factores del deterioro de los resultados financieros.

También cabe destacar que Subaru no es actualmente la única empresa que afronta estas dificultades en el mercado estadounidense: otras grandes marcas japonesas se encuentran en una situación similar. Mazda, en particular, está teniendo problemas para vender sus modelos CX-70 y CX-90, sus SUV híbridos insignia.

SubaruVehículos EléctricosMercado AutomotrizInforme FinancieroEstados Unidos
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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