Prueba de resistencia del iPhone 18 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra

Los autores del famoso canal PhoneBuff presentaron una nueva prueba interesante que ha despertado gran interés entre los entusiastas de la tecnología moderna. Según ixbt.com, durante el proceso de prueba, los últimos buques insignia —el iPhone 18 y su principal competidor, el Galaxy S26 Ultra— fueron lanzados sobre un suelo duro desde diferentes alturas utilizando un manipulador robótico especial. Esta prueba es importante porque permite obtener una idea previa de la durabilidad de los dispositivos en la vida cotidiana. Sobre esto, Ixbt.com informa.

Antes de comenzar el experimento, los expertos prestaron especial atención a las características estructurales de ambos smartphones. En particular, Apple utiliza vidrios de protección especiales para sus dispositivos, y en este indicador, el nuevo buque insignia supera a casi todos sus competidores en el mercado. Sin embargo, la diferencia de peso es notable: el iPhone 18 Pro Max pesa 249 gramos, mientras que su principal competidor pesa 214 gramos.

Primera etapa de la prueba y resultados iniciales

En la primera etapa de la prueba, ambos smartphones fueron lanzados de espaldas desde una altura de un metro. Como resultado de este impacto, ambos dispositivos sufrieron daños. Sin embargo, debido a la presencia de una sola inserción de vidrio en el panel trasero del iPhone, su nivel de daño resultó ser mucho menor que el de la parte trasera totalmente de vidrio del buque insignia de Samsung. Asimismo, al ser lanzados en ángulo desde la misma altura, ambos smartphones quedaron en un estado casi idéntico, sufriendo solo ligeros arañazos.

Se observó un hecho interesante durante la prueba de caída con la pantalla hacia abajo. Mientras que el iPhone 18 Pro Max, que cayó sobre la superficie desde una altura de un metro, permaneció sin defectos graves, la pantalla del buque insignia de Samsung se agrietó. Por supuesto, los expertos destacaron que se trata de una prueba única en condiciones muy controladas y que los resultados podrían diferir en la vida real.

Pruebas a mayor altura y conclusiones finales

Una vez que la altura aumentó a un metro y medio, la situación comenzó a cambiar. Al ser lanzados de espaldas, las grietas en el buque insignia de Samsung aumentaron, empeorando la situación, mientras que el iPhone mantuvo una apariencia relativamente mejor. Sin embargo, la última prueba —una caída con la pantalla hacia abajo desde un metro y medio— también tuvo su impacto en el buque insignia de Apple.

Como resultado de este impacto final, el vidrio del nuevo iPhone también se agrietó y, curiosamente, sus daños visuales resultaron ser incluso mayores que los de su competidor. No obstante, según los cálculos finales de la prueba, los expertos de PhoneBuff otorgaron 56 puntos al iPhone 18 Pro Max en la clasificación general de durabilidad, mientras que el buque insignia de Samsung obtuvo 53 puntos.