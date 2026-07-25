Ingenieros de Volkswagen acusados de ganancias ilegales tras la asociación con Rivian

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado cargos por fraude de valores contra dos ingenieros que trabajan en el grupo alemán Volkswagen. Los especialistas Michael Stamp y Marcus Plank son sospechosos de haber utilizado en su propio beneficio información confidencial sobre la asociación estratégica del gigante automotriz con la empresa Rivian. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según la acusación emitida por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los ingenieros obtuvieron más de 300 000 dólares en beneficios ilegales a través de este esquema de uso de información privilegiada. Este caso llamó la atención pública ya que ocurrió en la víspera de uno de los mayores acuerdos en la industria automotriz mundial.

"Project Climb" e información confidencial

Según los materiales de la investigación, Stamp y Plank se enteraron del proyecto de asociación entre Volkswagen y Rivian (con nombre en código interno "Project Climb") antes de su anuncio oficial. Utilizaron esta información para comprar acciones y opciones de Rivian a bajo precio. El 25 de junio de 2024, tras el anuncio de las partes sobre la creación de una empresa conjunta para desarrollar software y arquitectura para vehículos eléctricos, el precio de las acciones de Rivian subió un 23 por ciento.

Volkswagen planeaba inicialmente invertir 5 mil millones de dólares en Rivian, pero posteriormente el monto de la inversión alcanzó los 5,8 mil millones de dólares. Actualmente, Volkswagen se ha convertido en el mayor accionista de esta startup estadounidense. Tras el fuerte aumento en el precio de las acciones, los acusados vendieron sus participaciones y obtuvieron una jugosa ganancia.

Búsquedas sospechosas en motores de búsqueda

Lo interesante es que los sospechosos eran conscientes de que sus acciones eran ilegales. Ocho días antes del anuncio del acuerdo, Michael Stamp buscó en Internet información sobre el "plazo de prescripción por uso de información privilegiada". Un pariente cercano de Plank también realizó consultas en alemán del tipo "¿cómo se castiga el uso de información privilegiada?".

El fiscal estadounidense Jay Clayton señaló que tales acciones socavan los principios de funcionamiento justo y eficiente de los mercados financieros. "El uso de información privilegiada es un delito que perjudica a los inversores comunes y destruye la confianza en el mercado", añadió el fiscal.

Actualmente, ambos ingenieros que residen en San José han sido detenidos. Si su culpabilidad se demuestra en los tribunales, podrían enfrentar hasta 25 años de prisión según la legislación federal. Los representantes de Volkswagen y Rivian se abstienen por ahora de hacer comentarios oficiales sobre esta situación.