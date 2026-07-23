El gigante automotriz estadounidense Ford planea utilizar ampliamente las tecnologías de Apple en sus vehículos eléctricos (EV) de próxima generación. La compañía se ha convertido en el primer socio en integrar en su sistema el nuevo conjunto de herramientas de desarrollo MapKit for Automotive proporcionado por Apple. Este paso es una elección estratégica para Ford, destinada no solo a mejorar el software, sino también a obtener una ventaja en la carrera tecnológica frente a competidores como Tesla. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

Apple Maps ya no será solo una función de CarPlay que transfiere la pantalla del iPhone al monitor del automóvil, sino que se convertirá en un sistema de navegación profundamente integrado en la computadora de a bordo del vehículo eléctrico. Esta novedad debutará en el pick-up eléctrico de tamaño mediano de Ford, cuyo lanzamiento se espera para 2027 con un precio aproximado de 30 000 dólares. Este modelo se construirá sobre la nueva plataforma universal EV (UEV) de Ford.

Capacidades tecnológicas y eficiencia

La integración de Apple Maps ofrece a los conductores una serie de comodidades. Además de mostrar el tráfico en tiempo real, accidentes de tráfico y mapas detallados, el sistema calcula rutas específicas para vehículos eléctricos. Lo más importante es que el sistema de navegación se conecta con el estado de la batería del vehículo y gestiona la función de preacondicionamiento para llevar la batería a una temperatura óptima antes de llegar a la estación de carga. Esto reduce significativamente el tiempo de carga.

A través de esta asociación, Ford también busca mejorar su sistema de asistencia al conductor BlueCruise. Basado en los datos de Apple Maps, el BlueCruise actualizado será capaz de conducir completamente el vehículo en autopistas, incluida la gestión autónoma de los carriles de entrada y salida. La compañía tiene como objetivo alcanzar un nivel de autonomía que permita «quitar la vista de la carretera» para 2028.

Nueva filosofía de producción

Ford está abandonando sus tradiciones centenarias para aplicar un nuevo enfoque en la producción de vehículos eléctricos. La nueva plataforma servirá de base no solo para pick-ups, sino también para sedanes, crossovers e incluso furgonetas comerciales. El uso de piezas fundidas de aluminio (unicasting) en el proceso de producción reduce el número de componentes y acelera el ensamblaje, lo que finalmente contribuye a reducir el precio del vehículo eléctrico.

Aunque no se han revelado los términos de este acuerdo comercial entre Apple y Ford, los expertos lo consideran una prueba de la creciente importancia del software en la industria automotriz. El sistema Apple Maps también podría conectarse con tecnologías de hogar inteligente. Por ejemplo, se podría crear la posibilidad de abrir automáticamente las puertas del garaje y encender las luces cuando el conductor se acerque a su hogar.

En un momento en que el interés por los vehículos eléctricos también está creciendo en el mercado uzbeko, se espera que el trabajo de marcas como Ford en modelos asequibles e inteligentes en colaboración con Apple amplíe en el futuro el acceso a tecnologías modernas para los consumidores locales.