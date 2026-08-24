¿En qué países es más caro y más barato el iPhone 17 Pro?

Aunque Apple anuncia los precios base de sus nuevos smartphones en las presentaciones oficiales, las cifras finales para los compradores de todo el mundo varían drásticamente. Debido a los derechos de aduana, los impuestos locales y los costes logísticos, el precio de un mismo modelo puede duplicarse en algunos países.

Visual Capitalist ha publicado Deutsche Bank basándose en datos analíticos de iPhone 17 Pro (256 GB) un ranking global que compara los precios del buque insignia en diferentes países.

El mercado más caro del mundo: Turquía lidera

Con el precio más alto del ranking, Turquía ocupa el primer lugar:

Turquía — 2592 $: El impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 20 %, el impuesto especial sobre el consumo y los elevados aranceles estatales por el registro del código IMEI han duplicado con creces el precio del dispositivo;

Brasil — 2260 $: Ocupa el segundo lugar debido a los estrictos derechos de importación;

Egipto — 1872 $: Completa el trío de los mercados más caros;

En Europa: Entre los países europeos, Hungría es el país donde el iPhone 17 Pro es más caro.

¿En qué país es más barato el iPhone 17 Pro?

Según los resultados de la comparación, se han identificado los países donde el nuevo buque insignia es más asequible:

Japón — 1121 $: Considerado el mercado más barato del mundo;

EE. UU. — 1181 $: El segundo precio más bajo;

Corea del Sur — 1181 $: Mantiene el mismo precio que EE. UU.

Así, la diferencia entre los mercados más caros (Turquía) y los más baratos (Japón) es de 1471 $. Es decir, por el precio de un smartphone en Turquía, se pueden comprar 2 iPhone 17 Pro en Japón.

Comparación de precios y situación en el mercado ruso

Ranking de países Precio del iPhone 17 Pro (256 GB) Característica del mercado Turquía 2592 $ El más caro (impuestos y tasas elevados) Brasil 2260 $ Altos derechos de importación Egipto 1872 $ En el top tres Rusia (M.Video) ~1562 $ (132 990 rublos) Importación paralela (no oficial) EE. UU. / Corea del Sur 1181 $ Entre los precios más asequibles Japón 1121 $ El mercado más barato del mundo

Dado que los productos Apple no se venden oficialmente en Rusia, no están incluidos en la lista general, pero a través de mecanismos de importación paralela, este modelo se ofrece en las cadenas «M.Video» a unos 1562 $ (132 990 rublos).

La disparidad de precios está relacionada, además de con la política de Apple, con la legislación fiscal nacional de cada país, las cadenas logísticas y las configuraciones de tarjeta SIM (solo eSIM en algunos países).