¿En qué países es más caro y más barato el iPhone 17 Pro?

·561·Tecnología
¿En qué países es más caro y más barato el iPhone 17 Pro?

Aunque Apple anuncia los precios base de sus nuevos smartphones en las presentaciones oficiales, las cifras finales para los compradores de todo el mundo varían drásticamente. Debido a los derechos de aduana, los impuestos locales y los costes logísticos, el precio de un mismo modelo puede duplicarse en algunos países.

Visual Capitalist ha publicado Deutsche Bank basándose en datos analíticos de iPhone 17 Pro (256 GB) un ranking global que compara los precios del buque insignia en diferentes países.

El mercado más caro del mundo: Turquía lidera

Con el precio más alto del ranking, Turquía ocupa el primer lugar:

  • Turquía — 2592 $: El impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 20 %, el impuesto especial sobre el consumo y los elevados aranceles estatales por el registro del código IMEI han duplicado con creces el precio del dispositivo;

  • Brasil — 2260 $: Ocupa el segundo lugar debido a los estrictos derechos de importación;

  • Egipto — 1872 $: Completa el trío de los mercados más caros;

  • En Europa: Entre los países europeos, Hungría es el país donde el iPhone 17 Pro es más caro.

¿En qué país es más barato el iPhone 17 Pro?

Según los resultados de la comparación, se han identificado los países donde el nuevo buque insignia es más asequible:

  • Japón — 1121 $: Considerado el mercado más barato del mundo;

  • EE. UU. — 1181 $: El segundo precio más bajo;

  • Corea del Sur — 1181 $: Mantiene el mismo precio que EE. UU.

Así, la diferencia entre los mercados más caros (Turquía) y los más baratos (Japón) es de 1471 $. Es decir, por el precio de un smartphone en Turquía, se pueden comprar 2 iPhone 17 Pro en Japón.

Comparación de precios y situación en el mercado ruso

Ranking de países

Precio del iPhone 17 Pro (256 GB)

Característica del mercado

Turquía

2592 $

El más caro (impuestos y tasas elevados)

Brasil

2260 $

Altos derechos de importación

Egipto

1872 $

En el top tres

Rusia (M.Video)

~1562 $ (132 990 rublos)

Importación paralela (no oficial)

EE. UU. / Corea del Sur

1181 $

Entre los precios más asequibles

Japón

1121 $

El mercado más barato del mundo

Dado que los productos Apple no se venden oficialmente en Rusia, no están incluidos en la lista general, pero a través de mecanismos de importación paralela, este modelo se ofrece en las cadenas «M.Video» a unos 1562 $ (132 990 rublos).

La disparidad de precios está relacionada, además de con la política de Apple, con la legislación fiscal nacional de cada país, las cadenas logísticas y las configuraciones de tarjeta SIM (solo eSIM en algunos países).

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La temperatura del océano mundial alcanza su nivel más alto en 47 añosLa temperatura del océano mundial alcanza su nivel más alto en 47 añosHoy, 11:53El diseño del Samsung Galaxy S27 Ultra sufrirá cambios radicalesEl diseño del Samsung Galaxy S27 Ultra sufrirá cambios radicalesHoy, 11:27Creado en China un robot que podría reemplazar a un caballoCreado en China un robot que podría reemplazar a un caballoAyer, 21:33Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano ÍndicoPublican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico22.08, 11:24El Samsung Galaxy S26 FE se muestra en vídeo antes de su presentaciónEl Samsung Galaxy S26 FE se muestra en vídeo antes de su presentación22.08, 09:23Apple Music comenzará a etiquetar las pistas creadas con inteligencia artificialApple Music comenzará a etiquetar las pistas creadas con inteligencia artificial22.08, 03:27
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
Competencia sin precedentes en el mercado de smartphones: 5 flagships se lanzarán en septiembre de 2026
Competencia sin precedentes en el mercado de smartphones: 5 flagships se lanzarán en septiembre de 2026
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio