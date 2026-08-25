Mega-fichaje del City: Ayoub Bouaddi pasa reconocimiento médico para reemplazar a Rodri

Uno de los movimientos más importantes del mercado de verano ha llegado oficialmente a su fase final. Según la información proporcionada por el reconocido periodista e insider Fabrizio Romano el brillante centrocampista marroquí del Lille OSC Ayoub Bouaddi ha superado con éxito el reconocimiento médico con elManchester City.

Todos los contratos y documentos oficiales entre los clubes han sido firmados, y se espera que el fichaje se haga oficial en las próximas horas.

95+5 millones de euros: Detalles del traspaso

El equipo de Pep Guardiola ha realizado una gran inversión por el talento marroquí:

Suma base: El club francés Lille OSC recibirá una cantidad garantizada de 95 millones de euros por la venta del jugador;

Bonus: El acuerdo incluye variables adicionales basadas en el rendimiento del jugador por un valor de 5 millones de euros; Valor total:

De esta manera, el valor total de la operación asciende a 100 millones de euros. La salida de Rodri y el nuevo motor del Manchester City

Este fichaje bomba no es casualidad: Rodri al FC Barcelona:Manchester City

necesitaba cubrir urgentemente el vacío en el centro del campo tras la venta de su líder y ganador del Balón de Oro, Rodri, al FC Barcelona.