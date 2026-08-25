Mega-fichaje del City: Ayoub Bouaddi pasa reconocimiento médico para reemplazar a Rodri
Uno de los movimientos más importantes del mercado de verano ha llegado oficialmente a su fase final. Según la información proporcionada por el reconocido periodista e insider Fabrizio Romano el brillante centrocampista marroquí del Lille OSC Ayoub Bouaddi ha superado con éxito el reconocimiento médico con elManchester City.
Todos los contratos y documentos oficiales entre los clubes han sido firmados, y se espera que el fichaje se haga oficial en las próximas horas.
95+5 millones de euros: Detalles del traspaso
El equipo de Pep Guardiola ha realizado una gran inversión por el talento marroquí:
Suma base: El club francés Lille OSC recibirá una cantidad garantizada de 95 millones de euros por la venta del jugador;
Bonus: El acuerdo incluye variables adicionales basadas en el rendimiento del jugador por un valor de 5 millones de euros; Valor total:
De esta manera, el valor total de la operación asciende a 100 millones de euros. La salida de Rodri y el nuevo motor del Manchester City
Este fichaje bomba no es casualidad: Rodri al FC Barcelona:Manchester City
necesitaba cubrir urgentemente el vacío en el centro del campo tras la venta de su líder y ganador del Balón de Oro, Rodri, al FC Barcelona.
Nuevo líder: Pep Guardiola eligió a Ayoub Bouaddi como el candidato principal para dirigir el mediocampo, y la directiva del club cerró el traspaso con rapidez.» o‘z yetakchi yarim himoyachisi va «Oltin to‘p» sohibi Rodrining Kataloniyaning «Barselona» klubiga sotilishi ortidan maydon markazida paydo bo‘lgan katta bo‘shliqni zudlik bilan to‘ldirishi lozim edi;
Yangi yetakchi: Pep Gvardiola aynan Ayub Buaddini jamoa markaziy maydonini boshqara oladigan asosiy nomzod sifatida tanladi va klub rahbariyati transferni tezkorlik bilan yakunladi.
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