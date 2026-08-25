Los resultados sin precedentes que muestra la selección nacional de Uzbekistán en los cuadriláteros de boxeo mundiales son el centro de atención de los medios deportivos internacionales y de los principales expertos. Gran Bretañaa través de su medio deportivo especializado Boxing Media ha analizado en profundidad los éxitos fenomenales de la escuela de boxeo uzbeka.

Los analistas destacan que las victorias en el ring no son casualidad, sino que se basan en una técnica de juego de pies perfectamente trabajada y una estrategia de movilidad.

«Estilo uzbeko»: Equilibrio en el ring y ángulos de ataque rápidos

El medio británico se centró en los aspectos específicos del sistema de entrenamiento del boxeo uzbeko:

«En la escuela de boxeo de Uzbekistán se presta especial atención al juego de pies. Se enseña a los boxeadores a moverse con ligereza, mantener el equilibrio y lanzar ataques ágiles desde cualquier ángulo. Los atletas trabajan incansablemente en desplazamientos rápidos hacia adelante y atrás, giros bruscos y pasos laterales cortos. Esto les permite dominar a la perfección el acercamiento al oponente, la ejecución de combinaciones y la salida de la zona de peligro antes de que llegue el contragolpe del rival», señala el análisis del medio.

Los expertos señalan que muchos ejercicios complejos combinan el juego de pies con el «shadow boxing», el trabajo con conos o los desplazamientos con un compañero de sparring. Esto enseña al deportista a no quedarse estático, a golpear con precisión mientras está en movimiento constante y a no fijar los pies en el suelo.

2016–2024: La era dorada del boxeo uzbeko

Según el reconocimiento de los expertos, la selección nacional de Uzbekistán domina el boxeo mundial desde 2016:

Juegos Olímpicos de Río 2016: Los maestros uzbekos de los guantes de cuero ganaron 3 medallas de oro, ocupando por primera vez en la historia el 1er lugar en la clasificación general por equipos;

Campeonato Mundial de Taskent 2023: En el mundial disputado en casa, los miembros de la selección nacional obtuvieron 5 medallas de oro;

Juegos Olímpicos de París 2024: En 7 categorías de peso masculinas, ganaron 5 medallas de oro, registrando uno de los resultados más altos en la historia del boxeo mundial.

Es precisamente esta agilidad de movimiento y la inteligencia táctica lo que convierte a Uzbekistán en el factor principal que lo ha convertido en la potencia número 1 del boxeo mundial.