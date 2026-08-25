¡100% de duelos ganados: Husanov brilla en su debut con el Manchester City!

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¡100% de duelos ganados: Husanov brilla en su debut con el Manchester City!

El inicio de la nueva temporada 2026/2027 de la Premier League comenzó con un evento histórico y memorable para los aficionados al fútbol uzbekos. En un intenso duelo en el Etihad Stadium, Manchester Citylogró una victoria remontada por 2-1 sobre el Bournemouth.

Como titular y mostrando un desempeño completo y sólido hasta el pitido final, el defensa uzbeko de 22 años Abduqodir Husanov captó la atención de los expertos del fútbol mundial. El prestigioso proyecto internacional Rising Stars XI destacó las acciones de nuestro legionario mediante una ficha especial, nombrándolo la «estrella emergente» de la semana.

Los números hablan: Precisión perfecta y dominio absoluto

Los datos estadísticos publicados por el portal de análisis Rising Stars XI demuestran claramente el alto nivel de juego mostrado por Husanov:

  • Precisión de pases (97%): De los 90 pases realizados durante todo el encuentro, 87 llegaron a su destino;

  • Construcción de juego: En el último tercio del campo rival, 11 pases efectivos y precisos fueron entregados, participando activamente en la organización de los ataques de su equipo;

  • Manejo del balón: En 90 minutos, 96 toques de balón le permitieron controlar el ritmo del partido;

  • 100% de duelos ganados: El defensa ganó todos sus duelos, tanto en el suelo como en el juego aéreo, 100% de éxito (no perdió ni un solo duelo ante los rivales);

  • Recuperaciones: Al cortar los ataques rivales, recuperó el balón 6 veces para su equipo;

  • Calificación general: El rendimiento de Husanov en este partido fue evaluado por el proyecto con una nota de 7,7 .

La posición delManchester City

en la tabla: Gracias a esta victoria, los pupilos de Pep Guardiola comienzan la temporada con los 3 puntos previstos:

  • Tabla: Tras la 1ª jornada, Manchester Cityocupa el 7º lugar en la tabla de la Premier League según la diferencia de goles;

  • Bournemouth: El equipo rival, derrotado, se sitúa en la 13ª posición.

El rendimiento perfecto de Abduqodir Husanov en una de las ligas y clubes más fuertes del mundo confirma que su lugar en el once inicial es cada vez más sólido.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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