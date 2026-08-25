Islam Makhachev revela el secreto de su difícil victoria sobre Ian Garry

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Islam Makhachev revela el secreto de su difícil victoria sobre Ian Garry

El campeón de 34 años, que defendió con éxito su título en el combate estelar de UFC 330, Islam Makhachev compartió sus impresiones tras su intenso enfrentamiento contra el irlandés Ian Garry.

La estrella daguestaní, vencedora por decisión unánime de los jueces, explicó por qué el combate fue mucho más difícil de lo previsto.

«Los rivales son cada vez más fuertes»: el análisis de Makhachev

El campeón destacó que la victoria siempre es lo primero, aunque reconoció que el nivel de preparación de sus rivales sigue aumentando:

«Lo más importante es la victoria. Pero había planeado y pensado que el combate sería un poco más fácil. Sin embargo, los rivales también se están preparando muy seriamente y cada vez resulta más difícil. Son más fuertes día a día. Eso significa que yo también tengo que trabajar aún más para que mis combates sean más fáciles», declaró Islam.

«Solo retrocedía»: el incómodo estilo de Garry y la táctica de la victoria

Makhachev explicó que las características físicas de su rival irlandés y sus movimientos pasivos en el octágono impidieron ofrecer un combate espectacular:

  • Envergadura y distancia: «El estilo de Garry es muy incómodo y resulta muy difícil acercarse a él. Tiene los brazos y las piernas muy largos;

  • La clave de los derribos: El único punto débil que dejaba expuesto era su pierna adelantada. Entré constantemente por ese lado y conseguí derribos con éxito;

  • Solo se desplazaba hacia atrás: Es muy difícil ofrecer un combate bonito y espectacular contra un rival que solo retrocede. Fue como fue. El combate resultó duro, pero no se puede decir que me causara un problema serio. Todo salió según lo previsto; simplemente tuve que no precipitarme y llevar la pelea hasta la decisión de los jueces».

Islam Makhachev volvió a demostrar con esta victoria que es el líder indiscutible de su categoría de peso.

Islam MakhachevIan GarryUFCIrlanda
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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