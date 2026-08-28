Xiaomi lanza el smartphone Redmi Note 17 5G en Europa

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Xiaomi lanza el smartphone Redmi Note 17 5G en Europa

Xiaomi, una de las principales marcas tecnológicas chinas, ha iniciado oficialmente las ventas de su último dispositivo asequible, el smartphone Redmi Note 17 5G, en el mercado europeo. Según ixbt.com, aunque el gadget de nueva generación ya se había presentado en el mercado indio, la versión destinada a Europa destaca por una serie de características únicas y diferencias técnicas. Así lo informa Ixbt.com informa que

En particular, el dispositivo lanzado en Europa está equipado con una batería de 7700 mAh. A modo de comparación, la versión de este modelo en el mercado indio incluía una batería ligeramente mayor de 8000 mAh. No obstante, ambas versiones son totalmente compatibles con la carga rápida por cable de 45 W y las tecnologías de carga inversa por cable de 22,5 W.

Rendimiento y nuevo software

El smartphone está basado en el moderno procesador Snapdragon 4 Gen 4. A nivel de software, el dispositivo funciona con la capa personalizada HyperOS 3 basada en el sistema operativo Android 16. Xiaomi ha anunciado que garantiza una estabilidad a largo plazo para sus usuarios, ofreciendo cuatro actualizaciones importantes de Android (hasta la versión Android 20) y seis años de parches de seguridad. Esto asegura que el gadget siga siendo relevante hasta 2032.

En la parte frontal, el dispositivo cuenta con una brillante pantalla AMOLED de 6,99 pulgadas con una resolución de 2396 × 1080 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. El brillo máximo de la pantalla es de 1800 nits, lo que permite un uso cómodo incluso bajo la luz del sol. La pantalla está protegida contra daños por el cristal Corning Gorilla Glass 7i. En cuanto a las capacidades fotográficas, el smartphone está equipado con un módulo de cámara principal de 50 MP y una cámara frontal de 16 MP.

Modificaciones y precios

Las características adicionales incluyen un lector de huellas dactilares bajo la pantalla, dos altavoces, puerto infrarrojo, Wi-Fi 5, adaptadores Bluetooth 5.1 y chip NFC. Además, la compañía presentó una variante 4G del Redmi Note 17 junto a la versión 5G. Se diferencian principalmente en el procesador: la versión 4G funciona con la plataforma Snapdragon 6s 4G Gen 2.

En el mercado europeo, el Redmi Note 17 5G está disponible en tres colores: violeta celestial, azul turquesa y negro. El precio de la versión con 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno es de 380 euros. El precio inicial de la variante 4G para la versión con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento comienza en 250 euros.

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Abror Shuhratov
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