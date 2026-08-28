Nuevos renders del flagship Samsung Galaxy S27 Pro revelados

Han comenzado a circular información preliminar y renders de alta calidad sobre la nueva generación de flagships de Samsung, cuya presentación se espera en los próximos años. Según ixbt.com, se han publicado imágenes en Internet que revelan el aspecto de un modelo totalmente nuevo: el Samsung Galaxy S27 Pro. Este smartphone formará parte de la serie de flagships de la marca coreana que debutará en 2027. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Según los primeros datos, el modelo Galaxy S27 Pro se lanzará al mercado como una versión más compacta del flagship Galaxy S27 Ultra. El nuevo dispositivo replica casi por completo el diseño de su hermano mayor, pero la diferencia principal es la ausencia del lápiz óptico S Pen en el cuerpo. Este enfoque está dirigido a usuarios que prefieren gadgets más compactos pero con un alto rendimiento.

Especificaciones técnicas y diseño compacto

Según la información difundida, el Samsung Galaxy S27 Pro estará equipado con una pantalla de 6,6 pulgadas. Esto significa que es 0,3 pulgadas más pequeña que la pantalla del Galaxy S27 Ultra. Se espera que las dimensiones precisas del smartphone sean de 154,06 × 73,77 × 7,95 mm. Gracias a las similitudes en el aspecto, los usuarios obtendrán el lenguaje de diseño del modelo Ultra en un formato más cómodo.

En cuanto a las capacidades ópticas, se espera que el nuevo flagship también ocupe posiciones de liderazgo. Según los informantes, la cámara principal del dispositivo estará equipada con un enorme sensor de 200 MP. También incluirá un sensor ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 12 MP con capacidad de zoom óptico de 3x.

Hardware y capacidades esperadas

Se estima que la velocidad y la potencia del smartphone estarán a cargo de procesadores de alto rendimiento. Según los informes, la base de la plataforma de hardware podría ser el chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme. Al mismo tiempo, siguiendo la tradición de Samsung, no se excluye la posibilidad de utilizar el procesador Exynos 2700 en las versiones destinadas a ciertos mercados.

Para garantizar la autonomía del dispositivo móvil, se planea instalar una batería de 5200 mAh. Este es un indicador bastante alto para un cuerpo compacto, lo que permitirá a los usuarios utilizarlo durante todo el día sin preocuparse por la carga.

De acuerdo con su calendario tradicional, se espera que Samsung realice la presentación oficial de los smartphones de la serie Galaxy S27 a principios de 2027. Cabe recordar que anteriormente ya se habían publicado en Internet los renders del Galaxy S27 estándar y del avanzado Galaxy S27 Ultra, pertenecientes a la misma serie.