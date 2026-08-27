¡Anunciadas las alineaciones para el Barcelona - Athletic!

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¡Anunciadas las alineaciones para el Barcelona - Athletic!

En el partido aplazado de la 1ª jornada del campeonato español, el Barcelona se enfrenta al Athletic Club de Bilbao en Cataluña. A las 23:59 hora de Tashkent, los entrenadores han confirmado oficialmente los onces iniciales antes del inicio de este encuentro.

Ambos equipos llegan a este importante choque con alineaciones ofensivas y competitivas.

Alineaciones titulares:

Barcelona:

  • Portero: Joan García

  • Defensas: Espart, Martín, Cubarsí, Eric García

  • Centrocampistas: Pedri, Beral, Fermín López

  • Delanteros: Gordon, Raphinha, Lamine Yamal

Athletic:

  • Portero: Unai Simón

  • Defensas: Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Rincón, Lui-Jan

  • Centrocampistas: Gaurexisar, Canales, Oihan Sancet

  • Delanteros: Nico Williams, Iñaki Williams, Gorka Guruzeta

Duelo ofensivo: Yamal contra los hermanos Williams

Este enfrentamiento destaca por los intensos duelos en las bandas. Mientras que en el equipo catalán Lamine Yamal y Raphinha actúan como principal fuerza de ataque, en el bando visitante los hermanos Nico e Iñaki Williams están listos para poner en aprietos a la defensa rival.

Este partido aplazado es de vital importancia para que ambos equipos mejoren su posición en la tabla de La Liga.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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