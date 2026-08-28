PeakDo presenta una powerbank con trípode integrado para Starlink Mini

Según Ixbt.com, la empresa PeakDo ha presentado una nueva y original batería externa diseñada para el terminal satelital Starlink Mini. Este dispositivo no solo proporciona energía autónoma al módem de Internet, sino que también actúa como un soporte especial para su instalación, lo que facilita enormemente su uso durante los viajes. Así lo informa Ixbt.com.

La principal característica de diseño del nuevo dispositivo reside en su cuerpo cilíndrico. Mientras que el modelo LinkPower 3, presentado hace apenas un mes, tenía una forma trapezoidal grande, el nuevo gadget presenta un diseño mucho más compacto y distintivo.

Diseño compacto de doble función

Desde la parte inferior del cuerpo de la nueva batería móvil se despliega un trípode plegable, mientras que en la parte superior se instala el propio terminal Starlink Mini. Se utiliza un soporte estándar para fijar el equipo.

Esta solución evita que los usuarios tengan que cargar con un soporte o trípode por separado. Esta construcción resulta especialmente útil para establecer rápidamente una conexión a Internet lejos de las redes eléctricas, en plena naturaleza o en condiciones de acampada.

Funciones adicionales y protección

En la superficie lateral del cuerpo de la batería hay una pantalla a color diseñada para mostrar los parámetros de funcionamiento y el nivel de carga restante. Además, todos los conectores de este accesorio, pensado para su uso en exteriores, están protegidos por tapas abatibles especiales.

Por ahora, el fabricante mantiene en secreto las especificaciones técnicas precisas del nuevo dispositivo. A modo de comparación, el modelo anterior, el PeakDo LinkPower 3, tenía una capacidad de 99 Wh (27 500 mAh), podía alimentar el terminal durante más de 5,5 horas y estaba valorado en 230 dólares.

Dado que el nuevo modelo cilíndrico es mucho más compacto, se espera que su capacidad de batería sea ligeramente menor. Hasta el momento, PeakDo no ha anunciado el nombre exacto del gadget, su precio ni la fecha de lanzamiento al mercado.