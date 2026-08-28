El transporte del futuro ha llegado: ¿cuáles son las capacidades del nuevo dron-hoverboard?

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El transporte del futuro ha llegado: ¿cuáles son las capacidades del nuevo dron-hoverboard?

Ingenieros chinos siguen trasladando a la realidad las escenas de las películas futuristas. Una de las startups más prometedoras del país ha presentado oficialmente un nuevo invento que promete revolucionar el mundo del transporte personal: CoolFly Urban un dispositivo volador individual.

La principal peculiaridad del dispositivo es que el usuario puede moverse libremente por el aire de pie, sin necesidad de ir sentado.

Sin asiento ni cabina: ¿cómo está diseñado el CoolFly Urban?

El dispositivo recuerda a un híbrido entre un dron tradicional y un monopatín volador (hoverboard):

  • Diseño abierto sin cabina: No cuenta con cabina cerrada ni asientos especiales; el usuario lleva un casco de protección y se apoya en una columna de dirección situada en el centro de la plataforma;

  • Potentes ventiladores de cuatro canales: El dispositivo despega y aterriza verticalmente mediante cuatro potentes ventiladores canalizados rodeados de redes de seguridad;

  • No requiere licencia: Los inventores aseguran que no se necesita una licencia de aviación compleja ni un título de piloto para manejar este gadget; el sistema cuenta con estabilización totalmente automática y un control simplificado.

Velocidad y capacidades: especificaciones técnicas

Los principales parámetros técnicos del CoolFly Urban registrados durante las pruebas:

  • Capacidad de carga: hasta 90 kg;

  • Velocidad máxima: 70 km/h;

  • Autonomía de vuelo: 11 minutos con una sola carga/combustible.

Las imágenes de las pruebas muestran a dos pilotos de prueba sobrevolando fácilmente campos, masas de agua y carreteras abiertas, logrando incluso alcanzar una altura considerable y mantenerse en vuelo estacionario.

Según los expertos, estos vehículos voladores compactos podrían convertirse en uno de los medios de transporte más populares en el futuro para evitar atascos urbanos, realizar operaciones de rescate y para el turismo extremo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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