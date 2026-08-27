El Huawei Nova 16s Pro llega al mercado global con una cámara de 200 MP

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El Huawei Nova 16s Pro llega al mercado global con una cámara de 200 MP

El gigante tecnológico chino Huawei se prepara para lanzar uno de sus nuevos smartphones insignia, el Huawei Nova 16s Pro, en el mercado internacional. Según ixbt.com, la compañía ha publicado los primeros teasers oficiales del dispositivo en la página global de Huawei Mobile y ha confirmado oficialmente su lanzamiento fuera de China. Así lo informa Ixbt.com informa .

Basándose en las primeras imágenes e información difundidas, el nuevo Huawei Nova 16s Pro parece ser la versión internacional del Huawei Nova 16 Pro, ya presentado en el mercado chino. En cuanto al diseño, estos dispositivos son prácticamente idénticos, con un enfoque principal en capacidades fotográficas de alta calidad.

Capacidades ópticas avanzadas

Huawei ya ha confirmado que el futuro smartphone global estará equipado con una cámara principal de 200 MP. Aunque el resto de las especificaciones técnicas de la versión internacional aún no se han revelado por completo, los expertos suponen que el módulo principal será idéntico al de la versión china.

Si la cámara principal se mantiene sin cambios, el Huawei Nova 16s Pro contará con un gran sensor de 200 MP de 1/1,28 pulgadas y una apertura F/1,8. En la variante china, este módulo se complementa con una cámara ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico de 3,7x. En el panel frontal, se espera una cámara selfie de alta resolución de 50 MP.

Pantalla y características técnicas

El modelo base lanzado en el mercado chino está equipado con una gran pantalla AMOLED de 6,84 pulgadas con una resolución de 2856 × 1320 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. El brillo máximo de este panel alcanza los 6000 nits, lo que garantiza una visibilidad perfecta incluso bajo la luz solar.

El hardware del dispositivo se basa en el chip HiSilicon Kirin 9010S, con opciones de 12 GB de RAM y capacidades de almacenamiento interno de 256 GB, 512 GB y 1 TB. Además, la versión china incluye una batería masiva de 7000 mAh con carga rápida de 100 W. Sin embargo, dado que Huawei suele ajustar la capacidad de la batería para las versiones globales, esta cifra podría variar ligeramente en el mercado internacional. Se espera que el cuerpo del smartphone cuente con protección IP65.

Por el momento, no se ha anunciado la fecha exacta de presentación del Huawei Nova 16s Pro. No obstante, según los expertos, el nuevo dispositivo podría ser presentado durante el evento global Chase the Wild el 2 de septiembre, junto con los relojes inteligentes Huawei Watch GT 7, Watch GT 7 Pro y Watch D3.

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Abror Shuhratov
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