Xiaomi presenta su nueva campana extractora inteligente Mijia

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Xiaomi presenta su nueva campana extractora inteligente Mijia

La marca Xiaomi ha lanzado la nueva campana extractora inteligente Mijia Smart Range Hood 3 diseñada para la cocina. Según ixbt.com, este dispositivo, equipado con un sistema de doble succión, inteligencia artificial y motor inversor, tiene un precio de lanzamiento en el mercado chino de 1999 yuanes, o aproximadamente 300 dólares estadounidenses. Así lo informa Ixbt.com señala .

Succión innovadora y rendimiento

La característica principal de este modelo es su esquema de succión bidireccional. Mientras que el canal lateral captura el humo y los vapores directamente cerca de los utensilios, la placa guía de 24 pulgadas situada en la parte superior se encarga de recoger el aire contaminado de un área más amplia.

El rendimiento del dispositivo alcanza hasta 30 metros cúbicos por minuto en el modo intensivo, diseñado para procesos de fritura vigorosos. Según ixbt.com, el dispositivo está equipado con un potente motor inversor con una turbina cuyo volumen se ha incrementado en un 24 %, y su presión estática máxima es de 1400 Pa.

Inteligencia artificial y control cómodo

El modelo Mijia Smart Range Hood 3 cuenta con el modo inteligente AI Cruise, que analiza la resistencia en el conducto de ventilación general del edificio para ajustar automáticamente el funcionamiento del motor. Esta automatización está diseñada para garantizar una fuerza de succión estable en diferentes pisos y evitar el retorno de olores desagradables y humos.

Para comodidad del usuario, es posible utilizar el dispositivo junto con una placa de cocina compatible, de modo que la ventilación se active automáticamente al encender la placa. Además, gracias a sensores especiales que reconocen gestos, es posible controlar las funciones principales sin tocar el dispositivo, evitando ensuciar el panel con manos grasientas.

Reducción de ruido y autolimpieza

Para reducir el nivel de ruido, el fabricante ha utilizado un sistema de cuatro etapas que incluye la optimización del motor, una estructura de conducto de aire integrada, una turbina ampliada y un material insonorizante de doble capa. El nivel de ruido en el modo máximo no supera los 58 decibelios.

El dispositivo también cuenta con una función de limpieza automática, y la superficie de la turbina está recubierta con un revestimiento oleofóbico. Un modo especial hace girar el ventilador a alta velocidad para eliminar la grasa acumulada en el interior sin necesidad de desmontaje manual. La carcasa metálica gris mide 895×375×887 milímetros y pesa 27 kilogramos.

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Abror Shuhratov
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