Plátano con sabor a helado: ¡datos fascinantes sobre esta fruta azul única!

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Plátano con sabor a helado: ¡datos fascinantes sobre esta fruta azul única!

A diferencia del plátano común, el Blue Java Banana llama la atención por su piel azul plateada y su sabor inusual. Lo más interesante es que el sabor de esta fruta recuerda a muchos al helado de vainilla. Por ello, también es conocido como el «plátano helado».

El Blue Java Banana es un híbrido de las especies Musa acuminata y Musa balbisiana. Cuando no está maduro, su piel tiene un tono azul plateado característico.

Una vez que la fruta madura, su color se vuelve gradualmente amarillo.

El mayor atractivo de este plátano no es solo su apariencia. Su interior es más suave y cremoso que el de un plátano normal.

Debido a su ligero aroma a vainilla y su sabor dulce, muchos lo comparan con el helado.

Gracias a esta característica, el Blue Java Banana ha despertado un interés especial entre quienes no consumen productos lácteos. Se cultiva en regiones tropicales, incluyendo Hawái, Filipinas, Fiyi y ciertas partes de América Central.

Es más resistente al frío que otras variedades de plátano y destaca por su capacidad para adaptarse a diversas condiciones climáticas.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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