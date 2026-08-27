Omar Marmoush habla sobre su traspaso al Tottenham y los planes del entrenador

·6·Deportes
Omar Marmoush habla sobre su traspaso al Tottenham y los planes del entrenador

El goleador egipcio, que se ha unido oficialmente al club londinense Tottenham Omar Marmoush ha concedido su primera entrevista oficial en su nuevo equipo. En una declaración al departamento de prensa del club, el delantero reveló por qué eligió el proyecto de los «Spurs» y sus objetivos futuros en el equipo.

Cabe recordar que el club londinense fichó a Marmoush con una opción de compra hasta el final de la temporada.

«Me gustaron mucho las palabras del entrenador»: La razón del traspaso

El delantero egipcio destacó que la conversación personal con el entrenador principal fue decisiva en su toma de decisiones:

«Siento emociones increíbles por estar aquí. Estoy muy feliz de comenzar a entrenar con el equipo y espero con ansias conocer a nuestros aficionados en el estadio.

El Tottenham es considerado uno de los clubes más grandes, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo. El proyecto que me ofrecieron me pareció muy interesante.

Hablé personalmente con el entrenador. Puedo decir que los planes y la filosofía que expuso me gustaron mucho. Estoy convencido de que nuestras visiones del fútbol y nuestra pasión encajan a la perfección», dijo Marmoush.

Una nueva fuerza en el ataque

Anteriormente conocido por sus actuaciones de alto nivel en el Eintracht y el Manchester City», se espera que Marmoush se convierta en la principal arma ofensiva del Tottenhampara la nueva temporada.

Los aficionados y expertos predicen que la gran velocidad y la capacidad goleadora del egipcio fortalecerán significativamente el desempeño de los londinenses en la Premier League y en las competiciones de copa.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Clasificación histórica: ¿Cuánto dinero ganó Umarali Rahmonaliyev en Azerbaiyán?Clasificación histórica: ¿Cuánto dinero ganó Umarali Rahmonaliyev en Azerbaiyán?Hoy, 21:12137 porterías a cero: Dominik Livaković es nuevo portero del FC Barcelona137 porterías a cero: Dominik Livaković es nuevo portero del FC BarcelonaHoy, 20:22Estrella del City en Londres: ¡Tottenham anuncia el fichaje de Omar Marmoush!Estrella del City en Londres: ¡Tottenham anuncia el fichaje de Omar Marmoush!Hoy, 20:19Duelo estelar en la Carabao Cup: sorteo completo de la 3ª rondaDuelo estelar en la Carabao Cup: sorteo completo de la 3ª rondaHoy, 18:29Octágono contra boxeo: Tyson Fury revela por qué no le gusta el grapplingOctágono contra boxeo: Tyson Fury revela por qué no le gusta el grapplingHoy, 15:38Sensación insólita en el mundo del ajedrez: ¡un joven de 15 años derrotó a Magnus Carlsen!Sensación insólita en el mundo del ajedrez: ¡un joven de 15 años derrotó a Magnus Carlsen!Hoy, 14:17
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)