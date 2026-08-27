Omar Marmoush habla sobre su traspaso al Tottenham y los planes del entrenador

El goleador egipcio, que se ha unido oficialmente al club londinense Tottenham Omar Marmoush ha concedido su primera entrevista oficial en su nuevo equipo. En una declaración al departamento de prensa del club, el delantero reveló por qué eligió el proyecto de los «Spurs» y sus objetivos futuros en el equipo.

Cabe recordar que el club londinense fichó a Marmoush con una opción de compra hasta el final de la temporada.

«Me gustaron mucho las palabras del entrenador»: La razón del traspaso

El delantero egipcio destacó que la conversación personal con el entrenador principal fue decisiva en su toma de decisiones:

«Siento emociones increíbles por estar aquí. Estoy muy feliz de comenzar a entrenar con el equipo y espero con ansias conocer a nuestros aficionados en el estadio. El Tottenham es considerado uno de los clubes más grandes, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo. El proyecto que me ofrecieron me pareció muy interesante. Hablé personalmente con el entrenador. Puedo decir que los planes y la filosofía que expuso me gustaron mucho. Estoy convencido de que nuestras visiones del fútbol y nuestra pasión encajan a la perfección», dijo Marmoush.

Una nueva fuerza en el ataque

Anteriormente conocido por sus actuaciones de alto nivel en el Eintracht y el Manchester City», se espera que Marmoush se convierta en la principal arma ofensiva del Tottenhampara la nueva temporada.

Los aficionados y expertos predicen que la gran velocidad y la capacidad goleadora del egipcio fortalecerán significativamente el desempeño de los londinenses en la Premier League y en las competiciones de copa.