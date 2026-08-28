¿Se acabó el aislamiento? El presidente sirio paga con tarjeta Visa en un restaurante (video)

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¿Se acabó el aislamiento? El presidente sirio paga con tarjeta Visa en un restaurante (video)

En la capital siria, Damasco, ocurrió un evento notable que simboliza una nueva era política y económica para el país. El presidente sirio Ahmad al-Shara pagó la cuenta de un café y un almuerzo en uno de los restaurantes mediante una tarjeta bancaria internacional Visa a través de un pago sin efectivo.

Este evento, que a primera vista parece una situación cotidiana, causó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios internacionales. La razón es que Siria ha estado bajo estrictas sanciones de los países occidentales durante muchos años, quedando totalmente desconectada de los sistemas bancarios globales, incluidos SWIFT y las redes de pago internacionales Visa/Mastercard.

Un paso simbólico: terminal de pago y tarjeta dorada

Las imágenes difundidas muestran el proceso de pago del jefe de Estado paso a paso:

  • El momento del pago: El camarero lleva a la mesa del presidente la carpeta de pago y un moderno terminal de pago táctil;

  • Pago sin contacto con tarjeta: Ahmad al-Shara saca su tarjeta bancaria de su billetera, la acerca al terminal y la transacción se realiza con éxito;

  • Emisión del recibo: El recibo de pago se imprime desde el terminal, confirmando que el cargo por el servicio ha sido debitado.

¿Qué significa el regreso al sistema financiero global?

El uso personal por parte del presidente de una tarjeta internacional sin efectivo es interpretado por Damasco como una fuerte señal económica enviada a la comunidad mundial y a los inversores internacionales:

  • Relajación de las sanciones: Esta práctica indica que las restricciones internacionales sobre el sistema bancario sirio están comenzando a levantarse y que los sistemas de pago extranjeros están regresando al país;

  • Facilidades para turistas y empresas: El funcionamiento de las tarjetas internacionales simplifica drásticamente las operaciones financieras para los turistas, organizaciones extranjeras y empresarios que visitan Siria;

  • Digitalización de la economía: La economía interna del país, que durante los años de guerra dependía únicamente de la circulación de efectivo (especialmente divisas extranjeras), está pasando ahora a una forma de pago digital civilizada.

Según los observadores, este acto del presidente constituye una declaración abierta sobre la voluntad de Siria de restablecer sus relaciones económicas con el mundo exterior y aumentar su atractivo para la inversión.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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