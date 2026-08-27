Nuestro nuevo legionario en competiciones europeas: Behruz Karimov en fase de grupos con el Lugano

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Nuestro nuevo legionario en competiciones europeas: Behruz Karimov en fase de grupos con el Lugano

En el partido de vuelta de los play-offs de clasificación de la UEFA Europa Conference League (UECL), el club suizo Lugano visitó al Maccabi Tel-Aviv. El encuentro, intenso y disputado, 1-1 terminó en empate.

Tras ganar 2-1 en casa en la ida, el equipo suizo aseguró su pase a la fase de liga del torneo con un marcador global de 3-2.

El debut histórico de nuestro defensa

Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, este partido tuvo un significado especial:

  • Cambio en el minuto 82: El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Behruz Karimov entró al campo en el minuto 82 sustituyendo a uno de los líderes del equipo, Renato Steffen;

  • Primer paso en Europa: Este partido supuso el debut oficial de nuestro compatriota con el Lugano y en competiciones europeas. Karimov ayudó a reforzar la defensa en los minutos finales para asegurar el resultado.

Detalles del partido y goles

El destino del encuentro se decidió en el tramo final de la segunda parte:

  • Minuto 69: Los locales abrieron el marcador con un penalti convertido por Peretz (1-0);

  • Minuto 79: El club suizo aumentó la intensidad y empató gracias a un gol de Derek Moncada (1-1), asegurando así la ventaja en el global.

Ahora, Behruz Karimov y su equipo se enfrentarán a los mejores clubes del continente en la fase de liga de la Conference League este otoño.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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