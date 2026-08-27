El Redmi Note 17 Pro Max llega al mercado internacional: batería gigante y precio de 600 euros

Xiaomi ha lanzado oficialmente al mercado global uno de sus dispositivos más nuevos y esperados, el smartphone Redmi Note 17 Pro Max. Este modelo ha captado rápidamente la atención de los entusiastas de la tecnología gracias a su batería de gran capacidad y sus especificaciones avanzadas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, el nuevo smartphone está equipado con una batería de 9210 mAh en el mercado europeo. Al mismo tiempo, en otras regiones internacionales, concretamente en Japón, la versión comercializada cuenta con una capacidad de batería aún mayor, alcanzando los 10 000 mAh.

Capacidades técnicas y rendimiento

Según los datos proporcionados por el fabricante, la enorme batería permite que el dispositivo funcione durante tres días sin necesidad de carga en escenarios de uso habituales. Además, el smartphone admite carga rápida por cable de 100 W y tecnología de carga inversa de 27 W.

El hardware del dispositivo se basa en el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, que ofrece un rendimiento suficiente para las tareas diarias y aplicaciones multimedia. La pantalla AMOLED integrada tiene una diagonal de 6,83 pulgadas con una resolución de 2772 × 1280 píxeles.

Novedades en pantalla y multimedia

La tasa de refresco de la pantalla es de 120 Hz, lo que garantiza una visualización de imágenes muy fluida. La pantalla también es totalmente compatible con los formatos HDR10+ y Dolby Vision, y su superficie está protegida por un resistente cristal Corning Gorilla Glass Victus 2.

En cuanto a las capacidades ópticas, la cámara principal consta de sensores de 50 y 8 megapíxeles. La cámara frontal está equipada con una lente de 32 megapíxeles, lo que garantiza análisis y comunicaciones de calidad.

Otras características destacadas del dispositivo incluyen altavoces estéreo de calidad con soporte Dolby Atmos, tecnología Wi-Fi 6 y una protección fiable contra el agua y el polvo según los estándares IP66 e IP68 simultáneamente.

El nuevo Redmi Note 17 Pro Max se ofrece a los compradores en cuatro configuraciones de memoria. En Europa, el precio de la versión inicial con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento es de 600 euros.