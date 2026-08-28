El Barcelona vence al Athletic y mantiene el liderato

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El Barcelona vence al Athletic y mantiene el liderato

En el marco de La Liga, el Barcelona derrotó al Athletic por 2-0 en casa. El nombre del estadio no fue especificado en el encuentro. Los catalanes marcaron un gol en cada tiempo: Raphinha abrió el marcador en el minuto 37 y Fermín López anotó el segundo gol de su equipo en el minuto 82.

Durante el partido, el Barcelona se mostró muy superior a su rival en posesión y número de ataques. El equipo realizó 20 disparos, 10 de ellos a puerta. El Athletic se limitó a 4 disparos sin lograr ninguno a portería.

También hubo una gran diferencia en la posesión del balón: el Barcelona registró un 72 %, frente al 28 % del Athletic. Los locales también dominaron en los pases, con 593 pases del Barcelona frente a 265 del Athletic. La precisión de pase fue del 92 % y 76 % respectivamente.

En cuanto a las infracciones, se registraron 13 faltas del Barcelona y 6 del Athletic. El número de tarjetas amarillas fue de 1 para los locales y 2 para los visitantes. No se mostraron tarjetas rojas. Los fueras de juego terminaron 8-5 y los saques de esquina 12-5 a favor del Barcelona.

Tras esta victoria, el Barcelona suma 6 puntos en 2 partidos y se mantiene en la primera posición de la tabla. La diferencia de goles del equipo es de 7-0.

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Nodirbek Razzokov
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