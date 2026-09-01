Lanzamiento del Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3

El nuevo humidificador de aire Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 ha sido lanzado oficialmente en el mercado chino. Según ixbt.com, este dispositivo combina tecnología de evaporación natural, alto rendimiento y una estructura modular moderna, diseñada para habitaciones grandes. Así lo informa Ixbt.com .

El precio recomendado del nuevo humidificador es de 1299 yuanes, pero durante la fase inicial de ventas, los compradores pueden adquirirlo por 999 yuanes (aproximadamente 150 USD). Una de las principales ventajas del dispositivo es su funcionamiento sin generar niebla visible y una capacidad de hasta 1500 ml/h.

Capacidades técnicas y eficiencia

El dispositivo está equipado con un depósito de agua de 6 litros, lo que garantiza unas 10 horas de funcionamiento continuo a máxima potencia. El fabricante afirma que este modelo no deja residuos blancos en las superficies, por lo que es muy cómodo para salones grandes y espacios abiertos.

Existe un modo especial para uso nocturno, donde el nivel de ruido se reduce a solo 31,5 dB(A). Al mismo tiempo, la luz de la pantalla se apaga y las notificaciones sonoras se desactivan temporalmente.

Seguridad y control inteligente

El sistema de purificación de agua incluye protección de siete niveles, iones de plata, filtro antibacteriano y un filtro de agua independiente. Según el fabricante, el nivel de esterilización de todo el bloque alcanza el 99,9 %. El dispositivo tiene un diseño modular, lo que permite lavar fácilmente el depósito, el filtro, el ventilador y la bomba.

La posibilidad de rellenar el agua directamente a través de la tapa superior elimina la necesidad de retirar paneles pesados. El humidificador cuenta con una pantalla digital, función de mantenimiento automático de la humedad e integración con el ecosistema Mi Home. Los usuarios pueden controlarlo mediante smartphone o el asistente de voz Xiao Ai, configurar temporizadores y vincularlo con aires acondicionados y calefactores.