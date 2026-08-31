Herencia sorprendente en una familia brasileña: algunos miembros tienen 24 dedos

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Herencia sorprendente en una familia brasileña: algunos miembros tienen 24 dedos

La familia Da Silva, de Brasil, ha llamado la atención del mundo por su inusual característica hereditaria. Algunos miembros de la familia nacieron con seis dedos en cada mano y pie.

Esto significa que tienen un total de 24 dedos — es decir, 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies.

Según los informes, esta característica poco común se ha transmitido de generación en generación en esta gran familia brasileña. Algunas fuentes señalan que, de más de 20 miembros de la familia, 14 tienen dedos adicionales en manos y pies.

Esta condición se conoce en medicina como polidactilia . Debido a este rasgo hereditario, una persona puede nacer con más dedos de lo normal en sus manos o pies.

Lo más interesante es que los miembros de la familia Da Silva no consideran esto una desventaja. Al contrario, aceptan su diferencia con orgullo y continúan llevando una vida normal.

Para los miembros de la familia, una de las preguntas más interesantes antes del nacimiento de un bebé no es si será niño o niña, sino si nacerá con cinco o seis dedos.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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