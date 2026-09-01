La NASA ha reactivado el telescopio Neil Gehrels Swift

La agencia espacial NASA ha devuelto su legendario observatorio orbital Neil Gehrels Swift al modo de observaciones científicas. ixbt.com informa que el dispositivo ha reanudado sus funciones tras una pausa mensual en un modo especial destinado a ralentizar su descenso orbital. Así lo informa Ixbt.com informa que.

Se ha dado a conocer que el 26 de agosto de este año, los especialistas reactivaron dos de los tres instrumentos científicos: el telescopio de rayos X XRT y el telescopio ultravioleta y óptico UVOT. Estos equipos fueron desactivados en febrero con el fin de reducir la resistencia aerodinámica y prolongar la vida útil del aparato en órbita.

Instrumentos espaciales y el fracaso de la misión de rescate

Por ahora, el tercer instrumento, el telescopio de rayos gamma BAT, permanece apagado. Fue detenido en abril para ahorrar energía y reducir aún más la resistencia atmosférica mediante el cambio de orientación de los paneles solares. Según los planes de los representantes de la NASA, este dispositivo también estará plenamente operativo en las próximas semanas.

Originalmente, se planeaba utilizar el aparato privado LINK de la empresa Katalyst Space para elevar el telescopio Swift a una órbita más alta. Tras el lanzamiento realizado el 3 de julio, la nave espacial debía acercarse al observatorio y capturarlo. Sin embargo, la misión no salió según lo planeado: dos de las tres ruedas de reacción del sistema de orientación fallaron y el sistema de propulsión perdió parcialmente sus funciones. Como resultado, el 19 de agosto, la NASA y Katalyst abandonaron oficialmente este intento.

El futuro del telescopio y la fase final

Lanzado al espacio en 2004, Swift estaba diseñado inicialmente para una vida útil de solo dos años, pero hoy en día lleva operando con éxito durante más de 21 años. Durante este periodo, se ha convertido en una de las herramientas principales para el estudio de los estallidos de rayos gamma y otros fenómenos cósmicos de corta duración.

Sin embargo, el problema principal es que el telescopio no cuenta con su propio sistema de propulsión. Debido a la alta actividad solar, las capas superiores de la atmósfera terrestre se expanden, aumentando la resistencia y haciendo que la órbita del aparato descienda más rápido. Según las estimaciones de la NASA, en los próximos uno o dos meses, Swift descenderá a una altitud de unos 300 km, tras lo cual el proceso de caída se acelerará. Si no se encuentra otro método para elevar la órbita, se espera que el observatorio entre en la atmósfera terrestre a finales de 2026 y se queme en su mayor parte. Hasta entonces, el aparato continuará cumpliendo su programa científico.