Una promesa del PSG pone rumbo a la Premier League: Ibrahim Mbaye ficha por el Aston Villa

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Una promesa del PSG pone rumbo a la Premier League: Ibrahim Mbaye ficha por el Aston Villa

El Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League y de la Ligue 1, ha anunciado oficialmente el traspaso definitivo del delantero de 18 años, Ibrahim Mbaye, al club inglés Aston Villa. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales del club parisino.

«Un talento que llegó a los 10 años y ganó 8 trofeos»

El departamento de prensa del PSG dedicó unas palabras de agradecimiento al joven delantero por su trayectoria en el equipo:

«Ibrahim Mbaye deja el club en el que se formó, al que se unió a los 10 años, tras pasar por todas las categorías inferiores, debutar con el primer equipo y conquistar ocho títulos. El delantero de 18 años es ahora jugador del Aston Villa. El PSG está orgulloso de la evolución de Ibrahim, le agradece su compromiso y le desea lo mejor en su carrera profesional.»

Transferencia y estadísticas de Ibrahim Mbaye

Estadísticas

Detalles y datos clave

Jugador / Edad

Ibrahim Mbaye (18 años)

Posición

Delantero (Extremo / Centrodelantero)

Nuevo club

Aston Villa (Premier League, Inglaterra)

Club anterior

Paris Saint-Germain (PSG, Francia)

Año de llegada a la academia

2018 (a los 10 años)

Debut en el primer equipo

2024 (a los 16 años)

Estadísticas con el PSG

42 partidos, 4 goles, 4 asistencias

Títulos ganados con el club

8 títulos

Un camino desde la academia hasta la Premier League

Mbaye ingresó al sistema de formación del PSG en 2018 con 10 años y superó con éxito todas las etapas. En 2024, con solo 16 años, logró debutar en el primer equipo del gigante francés.

El talentoso delantero disputó un total de 42 partidos oficiales con el conjunto parisino, anotando 4 goles y repartiendo 4 asistencias, además de ganar 8 títulos importantes, incluyendo la Champions League y el campeonato nacional.

¿Crees que Ibrahim Mbaye, de 18 años, podrá adaptarse rápidamente al fútbol intenso y físico de la Premier League y convertirse en una de las estrellas del Aston Villa?

¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte esta emocionante noticia del mercado de fichajes europeo con todos los aficionados al fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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