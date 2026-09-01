La bandera de Uzbekistán izada en Manhattan: compatriotas en EE. UU. celebran el Día de la Independencia
Los uzbekos que residen en Estados Unidos celebraron con gran entusiasmo el aniversario de la independencia de la República de Uzbekistán en el corazón de Nueva York, Manhattan. La bandera nacional de Uzbekistán fue izada cerca de Wall Street, el centro financiero mundial, y del famoso parque Bowling Green.
Música y danzas nacionales uzbekas en las calles de Manhattan
La ceremonia festiva contó con la presencia de miembros de la diáspora uzbeka en EE. UU., diplomáticos, jóvenes activos y numerosos invitados extranjeros. Nuestra bandera fue izada al son del himno nacional de Uzbekistán.
Durante el evento, bailarinas con trajes nacionales interpretaron nuestras danzas tradicionales, despertando un gran interés entre los neoyorquinos y turistas. También se exhibió la cultura uzbeka, tejidos adras únicos, vestimentas bordadas en oro y artesanía nacional.
Detalles de la fiesta de la Independencia en Manhattan
Dirección / Indicador
Detalles
Nombre del evento
Celebración del Día de la Independencia de la República de Uzbekistán
Lugar
Nueva York, Manhattan (zona de Bowling Green / Wall Street)
Evento principal
Ceremonia de izado de la bandera nacional de Uzbekistán en el cielo de EE. UU.
Participantes
Miembros de la diáspora uzbeka, activistas, diplomáticos e invitados
Programa cultural
Danzas nacionales, trajes tradicionales y demostraciones artísticas
Símbolo de unidad y patriotismo
Este evento organizado al otro lado del océano demostró una vez más la cohesión de nuestros compatriotas en el extranjero, su preservación de la identidad nacional y su amor infinito por la patria. Ondeando entre los rascacielos de Nueva York, nuestra bandera mostró al mundo entero la grandeza de la cultura y la independencia uzbekas.
¿En su opinión, la celebración de nuestras fiestas nacionales y el despliegue de nuestra bandera en el centro de las grandes ciudades del mundo de Uzbekistán ¿qué impacto positivo tiene en su imagen internacional?
¡Deje sus felicitaciones y pensamientos sinceros en los comentarios y comparta estos momentos de orgullo con todos sus seres queridos!
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