Los uzbekos que residen en Estados Unidos celebraron con gran entusiasmo el aniversario de la independencia de la República de Uzbekistán en el corazón de Nueva York, Manhattan. La bandera nacional de Uzbekistán fue izada cerca de Wall Street, el centro financiero mundial, y del famoso parque Bowling Green.

Música y danzas nacionales uzbekas en las calles de Manhattan

La ceremonia festiva contó con la presencia de miembros de la diáspora uzbeka en EE. UU., diplomáticos, jóvenes activos y numerosos invitados extranjeros. Nuestra bandera fue izada al son del himno nacional de Uzbekistán.

Durante el evento, bailarinas con trajes nacionales interpretaron nuestras danzas tradicionales, despertando un gran interés entre los neoyorquinos y turistas. También se exhibió la cultura uzbeka, tejidos adras únicos, vestimentas bordadas en oro y artesanía nacional.

Detalles de la fiesta de la Independencia en Manhattan

Dirección / Indicador Detalles Nombre del evento Celebración del Día de la Independencia de la República de Uzbekistán Lugar Nueva York, Manhattan (zona de Bowling Green / Wall Street) Evento principal Ceremonia de izado de la bandera nacional de Uzbekistán en el cielo de EE. UU. Participantes Miembros de la diáspora uzbeka, activistas, diplomáticos e invitados Programa cultural Danzas nacionales, trajes tradicionales y demostraciones artísticas

Símbolo de unidad y patriotismo

Este evento organizado al otro lado del océano demostró una vez más la cohesión de nuestros compatriotas en el extranjero, su preservación de la identidad nacional y su amor infinito por la patria. Ondeando entre los rascacielos de Nueva York, nuestra bandera mostró al mundo entero la grandeza de la cultura y la independencia uzbekas.

¿En su opinión, la celebración de nuestras fiestas nacionales y el despliegue de nuestra bandera en el centro de las grandes ciudades del mundo de Uzbekistán ¿qué impacto positivo tiene en su imagen internacional?

¡Deje sus felicitaciones y pensamientos sinceros en los comentarios y comparta estos momentos de orgullo con todos sus seres queridos!