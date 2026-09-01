Makhmud Makhamadjonov firma un contrato de 3 años con el Dinamo Majachkalá

Según el influyente medio Sport24 el lateral izquierdo de 23 años del club Andijon, Makhmud Makhamadjonov, se traslada al Dinamo Majachkalá, equipo que compite en la Premier League rusa (RPL). El talentoso futbolista uzbeko ha firmado un contrato oficial de 3 años con el club de Daguestán.

Anuncio del traspaso y detalles oficiales

Se espera que el fichaje se oficialice tras el partido de la fase de grupos de la Copa de Rusia entre el Dinamo Majachkalá y el Zenit, programado para el miércoles 2 de septiembre. Transfermarkt valora actualmente al jugador en 400 000 euros.

Carrera y estadísticas de transferencia de Makhmud Makhamadjonov

Indicador Detalles y datos importantes Jugador / Fecha de nacimiento Makhmud Makhamadjonov (30 de junio de 2003, 23 años) Posición principal Lateral izquierdo (también puede jugar por la banda derecha y como centrocampista) Nuevo club Dinamo Majachkalá (RPL, Rusia) — Contrato de 3 años Club anterior Andijon (22 partidos en la temporada 2026, 3 asistencias) Valor de mercado 400 000 euros (Transfermarkt) Participación en selecciones Uzbekistán Sub-20 (participante en el Mundial 2023), Sub-23 (18 partidos, 1 gol)

El camino desde la academia del Bunyodkor hasta la RPL

Makhmud Makhamadjonov es producto de la academia del club Bunyodkor. Se integró al primer equipo en 2022, disputando 38 partidos oficiales y anotando 2 goles con los «Golondrinas» entre 2022 y 2024.

Pakhtakor y experiencia internacional: En julio de 2024 se unió al Pakhtakor, primero cedido y luego con contrato permanente a principios de 2025. Con el club de Taskent, participó en la Liga de Campeones Élite de la AFC, destacando su partido contra el Al-Hilal.

Cesión y etapa en Andijon: Tras una cesión en el Dinamo Samarcanda a mediados de 2025, el defensa fichó por el Andijon en febrero de 2026 por 170 000 euros, consolidándose como titular.

Makhamadjonov también brilló con la selección de Uzbekistán Sub-20 en el Mundial de 2023 en Argentina y ha marcado 1 gol en 18 partidos con el equipo olímpico (Sub-23).

¿Crees que Makhmud Makhamadjonov podrá ganarse un puesto titular en la Premier League rusa y continuar la tradición de éxito de los jugadores uzbekos en la RPL?

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