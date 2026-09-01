El flagship Vivo X500 Pro Max será presentado con capacidades de cámara avanzadas

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El flagship Vivo X500 Pro Max será presentado con capacidades de cámara avanzadas

Se está preparando otro dispositivo importante en el mercado de los smartphones destinado a llevar la fotografía móvil a un nuevo nivel. Según el portal ixbt.com, el insider conocido bajo el seudónimo Smart Pikachu ha revelado información interesante sobre el Vivo X500 Pro Max, el modelo más avanzado de la serie Vivo X500. Se espera que el nuevo dispositivo destaque no solo por su alto rendimiento, sino también por sus capacidades ópticas únicas que sorprenderán a los entusiastas de la mobilografía. Esto es lo que informa Ixbt.com informa .

Según la información, la triple cámara principal del flagship está diseñada para mejorar radicalmente la calidad de fotos y videos. En particular, el módulo principal estará equipado con un sistema de estabilización óptica al nivel de una suspensión tipo gimbal o stedicam profesional. Tal tecnología compensa extremadamente bien las vibraciones del dispositivo incluso en movimiento, permitiendo capturar fotos nítidas y videos fluidos.

Módulo de periscopio récord y alta frecuencia de cuadros

El teleobjetivo periscópico del dispositivo también merece ser destacado. El insider señala que este objetivo tendrá el sensor más grande entre todas las cámaras de periscopio disponibles actualmente. Esto aumenta drásticamente la capacidad de recepción de luz al fotografiar objetos lejanos con zoom.

Anteriormente, el representante de la empresa, Han Boxiao, también reveló una de las características principales de la serie Vivo X500. Según él, el modelo Vivo X500 Pro se convertirá en el primer smartphone de la historia en permitir la grabación de video en 4K a 240, 480 o incluso 960 cuadros por segundo. La cámara principal Zeiss Ultra Dynamic jugará un papel clave en el proceso de procesamiento de imagen.

Colaboración con MediaTek y nuevo procesador

En el contexto del progreso tecnológico, Vivo confirmó que está desarrollando un nuevo chip especial en colaboración con MediaTek. Esta asociación tiene como objetivo no solo aumentar el rendimiento general, sino también ampliar aún más las capacidades de procesamiento de fotos y videos mediante IA y algoritmos visuales.

Por ahora, no se han anunciado la fecha de presentación oficial ni el lanzamiento global del Vivo X500 Pro Max. Sin embargo, estas filtraciones indican que los flagships de próxima generación intensificarán la competencia en el campo de la fotografía móvil. Los expertos esperan la presentación de este smartphone con gran interés.

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Abror Shuhratov
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