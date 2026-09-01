La NASA modifica por primera vez en 60 años sus reglas de protección planetaria para Marte

La NASA ha comenzado una revisión fundamental de los protocolos de protección planetaria vigentes durante décadas. Esta medida busca garantizar la seguridad de las futuras exploraciones espaciales y evaluar con mayor precisión los riesgos de contaminación del planeta rojo por microorganismos terrestres. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, se ha creado un grupo de trabajo especial llamado M-FORCE dentro de la agencia. Este grupo reúne a expertos destacados del ámbito académico, industrial y de laboratorios científicos, quienes analizarán durante tres meses los riesgos potenciales asociados a las futuras misiones orbitales y de aterrizaje.

De normas obsoletas a un nuevo enfoque

Los cálculos y reglas actuales se basan principalmente en los datos de las misiones Viking de los años 70. Sin embargo, en las últimas seis décadas, la humanidad ha acumulado una gran cantidad de datos de observación sobre la atmósfera y la superficie de Marte.

Según los expertos, las metodologías existentes ya no cumplen con los requisitos de la ciencia moderna. Por ello, la NASA planea pasar gradualmente de restricciones estrictas a un enfoque probabilístico, lo que permitirá optimizar el proceso de preparación de las naves espaciales.

Nuevos estándares para futuras misiones

El nuevo grupo de expertos evaluará la eficacia real de los procedimientos de descontaminación de las naves antes del lanzamiento. También se revisarán los límites de probabilidad permitidos para la contaminación de Marte por bacterias terrestres.

El resultado final del trabajo del grupo será un informe detallado que incluirá parámetros actualizados y recomendaciones para la dirección de la NASA. Este documento servirá como estándar de referencia para todos los futuros vuelos espaciales.

La agencia planea hacer público este informe, permitiendo que la comunidad científica internacional siga reglas uniformes en sus futuras investigaciones. La participación de expertos garantiza la transparencia y el rigor científico del proceso.