La NASA modifica por primera vez en 60 años sus reglas de protección planetaria para Marte

·1·Tecnología
La NASA modifica por primera vez en 60 años sus reglas de protección planetaria para Marte

La NASA ha comenzado una revisión fundamental de los protocolos de protección planetaria vigentes durante décadas. Esta medida busca garantizar la seguridad de las futuras exploraciones espaciales y evaluar con mayor precisión los riesgos de contaminación del planeta rojo por microorganismos terrestres. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, se ha creado un grupo de trabajo especial llamado M-FORCE dentro de la agencia. Este grupo reúne a expertos destacados del ámbito académico, industrial y de laboratorios científicos, quienes analizarán durante tres meses los riesgos potenciales asociados a las futuras misiones orbitales y de aterrizaje.

De normas obsoletas a un nuevo enfoque

Los cálculos y reglas actuales se basan principalmente en los datos de las misiones Viking de los años 70. Sin embargo, en las últimas seis décadas, la humanidad ha acumulado una gran cantidad de datos de observación sobre la atmósfera y la superficie de Marte.

Según los expertos, las metodologías existentes ya no cumplen con los requisitos de la ciencia moderna. Por ello, la NASA planea pasar gradualmente de restricciones estrictas a un enfoque probabilístico, lo que permitirá optimizar el proceso de preparación de las naves espaciales.

Nuevos estándares para futuras misiones

El nuevo grupo de expertos evaluará la eficacia real de los procedimientos de descontaminación de las naves antes del lanzamiento. También se revisarán los límites de probabilidad permitidos para la contaminación de Marte por bacterias terrestres.

El resultado final del trabajo del grupo será un informe detallado que incluirá parámetros actualizados y recomendaciones para la dirección de la NASA. Este documento servirá como estándar de referencia para todos los futuros vuelos espaciales.

La agencia planea hacer público este informe, permitiendo que la comunidad científica internacional siga reglas uniformes en sus futuras investigaciones. La participación de expertos garantiza la transparencia y el rigor científico del proceso.

NASAMarteEspacioCienciaAstronomía
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La NASA ha reactivado el telescopio Neil Gehrels SwiftLa NASA ha reactivado el telescopio Neil Gehrels SwiftHoy, 16:27El smartphone Vivo X500 Pro presenta grabación de video de alta velocidad en 4KEl smartphone Vivo X500 Pro presenta grabación de video de alta velocidad en 4KHoy, 15:51El flagship Vivo X500 Pro Max será presentado con capacidades de cámara avanzadasEl flagship Vivo X500 Pro Max será presentado con capacidades de cámara avanzadasHoy, 15:20Xiaomi presenta una lavadora compacta de doble tamborXiaomi presenta una lavadora compacta de doble tamborHoy, 14:29SpaceX planea lanzar satélites Starlink V3 a órbita con Starship por primera vezSpaceX planea lanzar satélites Starlink V3 a órbita con Starship por primera vezHoy, 13:54El Xiaomi 18 Pro Max contará con una nueva cámara de alta resoluciónEl Xiaomi 18 Pro Max contará con una nueva cámara de alta resoluciónHoy, 12:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8