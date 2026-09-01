El zoom 4x se prueba en el buque insignia Samsung Galaxy S27 Ultra

El gigante tecnológico surcoreano Samsung está considerando cambiar radicalmente los módulos de cámara en sus smartphones insignia de próxima generación. Según ixbt.com, la compañía está probando la posibilidad de abandonar el zoom óptico 5x en su futuro Galaxy S27 Ultra para pasar a un nuevo módulo de zoom 4x. Así lo informa Ixbt.com.

Actualmente, existe una feroz competencia en el mercado de los smartphones para ofrecer las capacidades de fotografía móvil más avanzadas. En este contexto, los ingenieros de Samsung buscan formas de mejorar las capacidades de la cámara de su futuro buque insignia y perfeccionar el sistema óptico. Se espera que el nuevo módulo de teleobjetivo en fase de pruebas lleve la calidad de la fotografía móvil a un nuevo nivel.

Especificaciones técnicas de los nuevos cambios en la cámara

Según las filtraciones, el modelo Samsung Galaxy S27 Ultra podría estar equipado con un nuevo teleobjetivo de 50 MP. Se espera que este módulo cuente con un zoom óptico 4x y un sensor ampliado de 1/1,9 pulgadas.

A modo de comparación, el módulo 5x utilizado por los modelos actuales está equipado con un sensor más pequeño de 1/2,52 pulgadas. Este nuevo sensor de mayor tamaño permite potencialmente reducir el ruido en las imágenes, evitar diversos artefactos y mejorar significativamente la calidad general de las fotos.

El destino del teleobjetivo 3x

En este contexto, otro aspecto importante que ha llamado la atención de usuarios y expertos es la posible desaparición del teleobjetivo 3x tradicional. Según los informes, el nuevo smartphone podría pasar a un objetivo zoom 4x universal único en lugar de dos teleobjetivos separados.

Cabe señalar que este enfoque no es totalmente nuevo para Samsung. El fabricante coreano ya utilizó una solución similar en el pasado; el modelo Galaxy S20 Ultra estaba equipado con un teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico 4x.

Por ahora, se dice que estos cambios están solo en fase de pruebas y que la dirección de la empresa no ha tomado una decisión definitiva. Por lo tanto, el aspecto final del buque insignia Galaxy S27 Ultra, que se presentará en los próximos años, podría variar según los resultados de las pruebas actuales.