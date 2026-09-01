Presentada una versión económica del portátil Samsung Galaxy Book6

La empresa surcoreana Samsung ha ampliado su línea de portátiles de 14 pulgadas anunciando el nuevo y asequible modelo Galaxy Book6. Según ixbt.com, el precio inicial de este dispositivo comienza en 800 USD y se ofrecerán varias configuraciones a los compradores. Así lo informa Ixbt.com.

En comparación con los modelos más caros y avanzados presentados a principios de año, las nuevas versiones económicas están equipadas con procesadores Core Series 3 en lugar de Core Ultra Series 3. Estos procesadores se basan en la arquitectura Wildcat Lake y ofrecen un rendimiento ligeramente inferior.

Sin embargo, la reducción en el rendimiento ha aumentado drásticamente la principal ventaja del dispositivo: su eficiencia energética. El fabricante afirma que el nuevo portátil puede funcionar hasta 25 horas seguidas con una sola carga.

Especificaciones técnicas y capacidades

La configuración base del dispositivo ofrece 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento SSD, aunque los usuarios pueden elegir modificaciones más potentes según sus necesidades. Además, las versiones económicas cuentan con pantallas IPS de calidad con resolución 1080p.

El portátil también destaca por su chasis ultraligero y compacto. Pesa solo 1,35 kg y tiene un grosor de 15,7 mm. Además, los ingenieros han incluido una segunda ranura para almacenamiento de datos adicional dentro del dispositivo.

Autonomía y comodidades adicionales

El dispositivo está equipado con una batería de 61,2 Wh que, como se mencionó anteriormente, garantiza hasta 25 horas de autonomía. El portátil también es compatible con tecnología de carga rápida.

Gracias a la función de carga rápida, es posible recargar un tercio de la batería en solo media hora. Esto supone una gran comodidad para los usuarios que están en constante movimiento o trabajan durante sus viajes.