El smartphone Vivo X500 Pro presenta grabación de video de alta velocidad en 4K

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El smartphone Vivo X500 Pro presenta grabación de video de alta velocidad en 4K

Mientras el mercado de tecnologías móviles evoluciona rápidamente, los fabricantes están llevando las capacidades de foto y video a un nuevo nivel. Según ixbt.com, Vivo ha revelado información importante sobre el sistema de cámara de su nuevo buque insignia, el smartphone Vivo X500 Pro, anunciando la introducción por primera vez en la historia de la fotografía móvil de video 4K con una frecuencia de cuadros ultra alta. Sobre esto, Ixbt.com informa que.

El representante de la compañía, Han Bosyao, destacó que el nuevo dispositivo estará equipado con una cámara principal Zeiss Ultra Dynamic y será el primero entre los smartphones en ofrecer la capacidad de grabar video en 4K a 240 cuadros por segundo. En comparación con la grabación estándar de 30 fps, este sistema captura ocho veces más cuadros, permitiendo una cámara lenta de alta calidad sin perder detalles.

Interpolación innovadora y cámara lenta de alto nivel

Sin embargo, los ingenieros de Vivo no se detuvieron ahí. Gracias a algoritmos de interpolación de cuadros especialmente desarrollados, el smartphone es capaz de crear videos en cámara lenta equivalentes a 480 e incluso 960 fps en formato 4K. Esto ofrece a los usuarios efectos de cámara lenta impresionantes de hasta 16 y 32 veces.

Esta tecnología avanzada es especialmente útil para capturar procesos rápidos en la naturaleza, como salpicaduras de agua, explosión de burbujas y otros movimientos rápidos invisibles al ojo humano. La compañía también promete un algoritmo especial de control de velocidad que garantiza transiciones suaves entre la velocidad normal y el modo de cámara lenta.

Retrato y garantía de calidad

Al crear el nuevo dispositivo, el enfoque principal fue mantener una alta calidad de imagen en resolución 4K. Un software moderno es responsable de garantizar que la nitidez y la naturalidad de la imagen no se pierdan, incluso al procesar videos de alta frecuencia.

Además, el Vivo X500 Pro presta especial atención a las capacidades de video retrato. Según el informe, incluso con una fuerte luz de fondo o rayos intensos desde el fondo, los algoritmos inteligentes preservan todos los detalles del rostro humano y aseguran una apariencia natural de la imagen.

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Abror Shuhratov
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