Una ola gigante apareció en el cielo sobre la costa de Nueva Jersey

Un fenómeno meteorológico inusual observado sobre la costa de Cape May, en el estado de Nueva Jersey, EE. UU., atrajo la atención de los residentes y usuarios de redes sociales. La estructura de las enormes nubes que aparecieron en el cielo recordaba a una gran ola moviéndose sobre el mar.

En un video difundido en las redes sociales, se puede ver una capa de nubes largas y oscuras que se extiende a lo largo del horizonte y se desplaza lentamente hacia la costa. Esta apariencia inusual dio la impresión de que una ola gigante se estaba levantando sobre el mar.

El video que muestra este paisaje dramático se difundió en la red social X y rápidamente captó la atención del público. Muchos usuarios expresaron su asombro ante la apariencia de este fenómeno natural en el cielo.

Sin embargo, los expertos en meteorología aclararon que este fenómeno no es un tornado. Según explican, se trata de una capa de nubes que se forma a baja altitud, con una apariencia horizontal o en forma de cuña.

Estas nubes suelen formarse a lo largo del frente de una tormenta eléctrica o un sistema de vientos fuertes. Cuando se desplazan por el cielo, pueden crear paisajes muy impresionantes y, en algunos casos, parecer desde lejos una ola gigante o un muro de nubes.