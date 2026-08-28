Una ola gigante apareció en el cielo sobre la costa de Nueva Jersey

·3·Mundo
Una ola gigante apareció en el cielo sobre la costa de Nueva Jersey

Un fenómeno meteorológico inusual observado sobre la costa de Cape May, en el estado de Nueva Jersey, EE. UU., atrajo la atención de los residentes y usuarios de redes sociales. La estructura de las enormes nubes que aparecieron en el cielo recordaba a una gran ola moviéndose sobre el mar.

En un video difundido en las redes sociales, se puede ver una capa de nubes largas y oscuras que se extiende a lo largo del horizonte y se desplaza lentamente hacia la costa. Esta apariencia inusual dio la impresión de que una ola gigante se estaba levantando sobre el mar.

El video que muestra este paisaje dramático se difundió en la red social X y rápidamente captó la atención del público. Muchos usuarios expresaron su asombro ante la apariencia de este fenómeno natural en el cielo.

Sin embargo, los expertos en meteorología aclararon que este fenómeno no es un tornado. Según explican, se trata de una capa de nubes que se forma a baja altitud, con una apariencia horizontal o en forma de cuña.

Estas nubes suelen formarse a lo largo del frente de una tormenta eléctrica o un sistema de vientos fuertes. Cuando se desplazan por el cielo, pueden crear paisajes muy impresionantes y, en algunos casos, parecer desde lejos una ola gigante o un muro de nubes.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El nuevo «ayudante» de los constructores: ¿Cómo se convirtió un gatito en una sensación?El nuevo «ayudante» de los constructores: ¿Cómo se convirtió un gatito en una sensación?Hoy, 12:51Ciudadana uzbeka sospechosa de matar a 4 gatos en Corea del SurCiudadana uzbeka sospechosa de matar a 4 gatos en Corea del SurHoy, 12:18Más de 20 000 personas organizaron una batalla de tomates en EspañaMás de 20 000 personas organizaron una batalla de tomates en EspañaHoy, 12:04Un estadounidense bate el récord mundial con su hija en un cochecitoUn estadounidense bate el récord mundial con su hija en un cochecitoHoy, 11:54Récord Guinness batido por 3.ª vez: ¿Cómo se cultivó este chile de 52 cm?Récord Guinness batido por 3.ª vez: ¿Cómo se cultivó este chile de 52 cm?Hoy, 10:43Su intuición no falló: ¿Cómo un ciudadano de Virginia se hizo rico con 20 boletos?Su intuición no falló: ¿Cómo un ciudadano de Virginia se hizo rico con 20 boletos?Hoy, 10:13
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público