Apple pierde a otro de sus ejecutivos legendarios, Phil Schiller

Un cambio importante de personal está ocurriendo en el mundo de la tecnología: uno de los ejecutivos más destacados de Apple, Phil Schiller, quien fue fundamental en la creación del iPhone y la App Store, deja la gestión operativa. Según Bloomberg, citando sus fuentes, el veterano ejecutivo de 66 años dejará de dirigir la App Store y la organización de los eventos de la compañía. Este cambio marca el fin de otra era importante en la historia del gigante tecnológico, informa Ixbt.com informa .

Aunque Apple no ha hecho una declaración oficial al respecto, Schiller mantendrá su título honorífico de Apple Fellow y continuará trabajando en proyectos específicos cuyos detalles no han sido revelados. Sin embargo, dentro de la empresa, este paso se considera una etapa importante hacia su jubilación definitiva. Schiller ha trabajado en Apple desde la era de Steve Jobs y es una de las personas que ha dejado una huella imborrable en el desarrollo de la marca.

¿Quién asumirá la gestión de la App Store y los eventos?

Tras la salida de Phil Schiller, responsable durante décadas de las presentaciones y el marketing de los productos Apple, sus funciones se están redistribuyendo entre otros ejecutivos. En particular, la famosa App Store pasará a estar bajo el control de Eddy Cue, jefe de la división de servicios de la compañía. La gestión operativa directa de la tienda será asumida por Carson Oliver, quien reportará directamente a Cue. Su ámbito de responsabilidad también incluye ahora las tiendas de aplicaciones alternativas y el servicio Apple Arcade.

El trabajo de Schiller en la App Store no se limitaba a una dirección formal. Participó activamente en la toma de decisiones sobre las aplicaciones más controvertidas, en la comunicación con los desarrolladores y en los procesos de modificación de las reglas y comisiones de la tienda en el contexto de nuevas leyes y litigios importantes. Su papel fue especialmente relevante en los complejos y sonados litigios con Epic Games que duraron años.

Presentaciones y perspectivas de futuro

Phil Schiller también cede la dirección del equipo encargado de organizar las presentaciones de Apple y los eventos corporativos, algo muy cercano a él, a otro especialista. Este puesto será ocupado por Nola Weinstein, quien ha trabajado como adjunta de Schiller desde 2023. La salida de Schiller representa un periodo de transición para la empresa, y se espera que los nuevos líderes continúen con las tradiciones establecidas por la vieja escuela.

Cabe recordar que Phil Schiller trabajó en Apple durante décadas, participando directamente en el lanzamiento al mercado de muchas generaciones de iPhone, iPad, iPod y ordenadores Mac. Cofundador de la App Store junto a Steve Jobs, Schiller ocupó el cargo de vicepresidente senior de marketing hasta 2020, antes de centrar toda su atención en la tienda de aplicaciones y los eventos corporativos.