Gran movimiento del Chelsea: oferta de 65 millones de euros a la Roma por Manu Koné

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Gran movimiento del Chelsea: oferta de 65 millones de euros a la Roma por Manu Koné

El centrocampista central de la selección nacional de Francia y de la AS Roma, Manu Koné, podría continuar pronto su carrera en la Premier League inglesa. Según la información difundida en redes sociales por el famoso insider Nicolò Schira, el Chelsea de Londres ha iniciado negociaciones activas para el fichaje del jugador francés.

Una oferta de 65 millones de euros y la decisión de la Roma

Con el objetivo de acelerar el traspaso del mediocentro de 25 años, los «Blues» han enviado al club romano una oferta oficial de 65 millones de euros . Actualmente, se espera que la decisión final sobre la realización de este traspaso sea tomada por el propio jugador y la directiva de la Roma. El contrato actual de Koné con los «Giallorossi» está vigente hasta finales de junio de 2029.

Traspaso y estadísticas de Manu Koné

Estadísticas

Detalles e información

Jugador / Edad

Manu Koné (25 años, Francia)

Posición

Centrocampista central / Mediocentro defensivo

Club interesado

Chelsea (Londres, Premier League)

Club actual

AS Roma (Roma, Serie A)

Suma ofrecida

65 millones de euros

Vencimiento del contrato actual

Hasta junio de 2029

Estadísticas de la temporada pasada

29 partidos, 2 goles, 3 asistencias, 2 tarjetas amarillas

El desempeño del mediocentro francés en la Serie A

Durante la temporada pasada, Manu Koné disputó un total de 29 encuentros en la Serie A italiana con la AS Roma. En dichos partidos, registró 2 goles, 3 asistencias y recibió 2 tarjetas amarillas. Su despliegue en el centro del campo y su potencial físico han captado la atención de los grandes clubes de la Premier League.

¿Crees que Manu Koné podrá fortalecer el mediocampo del Chelsea y justificar su precio de 65 millones de euros?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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