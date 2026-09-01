Optoma presenta una nueva serie de pantallas 4K diseñadas para funcionar 24/7

La marca Optoma ha anunciado oficialmente su línea profesional de pantallas N-Series, destinada a empresas y espacios públicos. Según ixbt.com, esta nueva línea está diseñada para funcionar de forma ininterrumpida las 24 horas del día en centros comerciales, hoteles, instituciones médicas y centros de transporte, convirtiéndose en un medio de información esencial para las organizaciones modernas. Así lo informa Ixbt.com comunica.

La gama presentada incluye 5 modelos con tamaños que van desde las 55 hasta las 98 pulgadas. Todos los modelos están equipados con paneles 4K Ultra HD de alta resolución, con la posibilidad de instalarlos tanto en orientación horizontal como vertical según sea necesario.

Capacidades técnicas y funciones de protección

El fabricante ha prestado especial atención al diseño y la facilidad de uso. Las pantallas cuentan con marcos delgados y un vidrio antirreflejo especial con un nivel de mate del 25 %. Esto garantiza una imagen clara incluso en espacios públicos con mucha iluminación.

Además, para proteger la visión de los usuarios, se han integrado tecnologías Low Blue Light y sistemas antiparpadeo. Los amplios ángulos de visión permiten una lectura cómoda de la información desde cualquier punto.

Software y gestión

Una de las principales ventajas de la línea N-Series es su sistema multimedia integrado basado en Android 14 . Este sistema permite mostrar contenido directamente y programar su visualización sin necesidad de un reproductor externo.

Para una gestión centralizada, se incluye el software Optoma Management Suite (OMS). Con su ayuda, los especialistas pueden monitorear de forma remota el estado de las pantallas, instalar actualizaciones de software, establecer horarios de encendido/apagado y distribuir contenido a varios dispositivos simultáneamente.

Conectividad y ecología

Para la conexión de dispositivos, hay interfaces HDMI, DisplayPort, USB Type-C y LAN disponibles. Los modelos a partir de 65 pulgadas también incluyen una ranura OPS (Open Pluggable Specification) adicional para la instalación de mini-PC. Además de la conexión por cable, se ofrece una opción de conexión inalámbrica.

Optoma también se ha centrado en la sostenibilidad ambiental, con funciones de programación inteligente y gestión de energía que ayudan a ahorrar electricidad. Además, el 99 % de los materiales de embalaje están fabricados con materias primas reciclables. Estas pantallas se utilizan eficazmente en diversos escenarios como vallas publicitarias, menús digitales, señalización y paneles de información corporativa.