Hacia los Juegos Asiáticos 2026: La selección sub-23 de Uzbekistán comienza su concentración

·0·Deportes
Hacia los Juegos Asiáticos 2026: La selección sub-23 de Uzbekistán comienza su concentración

La selección nacional sub-23 de Uzbekistán inició su nuevo campo de entrenamiento el 1 de septiembre en el Centro Nacional de Fútbol de la capital. Según el servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), el entrenador principal Ravshan Khaydarov anunció una convocatoria ampliada antes del próximo campeonato continental.

Hacia los Juegos Asiáticos 2026: La selección sub-23 de Uzbekistán comienza su concentración

Viaje a China y partido amistoso

Nuestros olímpicos, que se preparan seriamente para los Juegos Asiáticos organizados por Japón, se someterán a una prueba internacional antes del inicio del torneo. Según el plan, nuestros representantes disputarán un importante partido amistoso fuera de casa contra la selección sub-23 de China el 10 de septiembre.

Uzbekistán sub-23: Calendario de la fase de grupos de los Juegos Asiáticos 2026

Fecha

Partido / Rivales

Fase de la competición

10 de septiembre

China sub-23 — Uzbekistán sub-23

Partido amistoso internacional (fuera de casa)

15 de septiembre

Uzbekistán sub-23 — Filipinas sub-23

Juegos Asiáticos 2026, 1ª jornada

18 de septiembre

Kuwait sub-23 — Uzbekistán sub-23

Juegos Asiáticos 2026, 2ª jornada

22 de septiembre

Uzbekistán sub-23 — Vietnam sub-23

Juegos Asiáticos 2026, 3ª jornada

La misión de los pupilos de Ravshan Khaydarov

Tras la concentración local y el partido de prueba en China, el equipo viajará directamente a Japón. En la fase de grupos, nuestra selección se enfrentará a Filipinas, Kuwait y Vietnam, luchando por el pase a la fase eliminatoria y por los puestos de honor de los Juegos Asiáticos.

¿Cree que la selección sub-23 de Uzbekistán, dirigida por Ravshan Khaydarov, podrá ganar el título en los Juegos Asiáticos de Japón?

¡Deje sus pronósticos y deseos en los comentarios y comparta este calendario con los aficionados al fútbol uzbeko!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Gran movimiento del Chelsea: oferta de 65 millones de euros a la Roma por Manu KonéGran movimiento del Chelsea: oferta de 65 millones de euros a la Roma por Manu KonéHoy, 21:12Resultado histórico: Javohir Sindarov sube al 4º puesto del ranking mundial de la FIDEResultado histórico: Javohir Sindarov sube al 4º puesto del ranking mundial de la FIDEHoy, 19:36Una promesa del PSG pone rumbo a la Premier League: Ibrahim Mbaye ficha por el Aston VillaUna promesa del PSG pone rumbo a la Premier League: Ibrahim Mbaye ficha por el Aston VillaHoy, 18:55Makhmud Makhamadjonov firma un contrato de 3 años con el Dinamo MajachkaláMakhmud Makhamadjonov firma un contrato de 3 años con el Dinamo MajachkaláHoy, 18:49Flick elogia la gran carrera de Messi: un profundo respeto a la leyendaFlick elogia la gran carrera de Messi: un profundo respeto a la leyendaHoy, 14:39El Real Madrid gastará 230 millones de euros: todos los secretos financieros del fichaje de Sinaly DiomandéEl Real Madrid gastará 230 millones de euros: todos los secretos financieros del fichaje de Sinaly DiomandéHoy, 14:34
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)