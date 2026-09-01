Hacia los Juegos Asiáticos 2026: La selección sub-23 de Uzbekistán comienza su concentración

La selección nacional sub-23 de Uzbekistán inició su nuevo campo de entrenamiento el 1 de septiembre en el Centro Nacional de Fútbol de la capital. Según el servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), el entrenador principal Ravshan Khaydarov anunció una convocatoria ampliada antes del próximo campeonato continental.

Viaje a China y partido amistoso

Nuestros olímpicos, que se preparan seriamente para los Juegos Asiáticos organizados por Japón, se someterán a una prueba internacional antes del inicio del torneo. Según el plan, nuestros representantes disputarán un importante partido amistoso fuera de casa contra la selección sub-23 de China el 10 de septiembre.

Uzbekistán sub-23: Calendario de la fase de grupos de los Juegos Asiáticos 2026

Fecha Partido / Rivales Fase de la competición 10 de septiembre China sub-23 — Uzbekistán sub-23 Partido amistoso internacional (fuera de casa) 15 de septiembre Uzbekistán sub-23 — Filipinas sub-23 Juegos Asiáticos 2026, 1ª jornada 18 de septiembre Kuwait sub-23 — Uzbekistán sub-23 Juegos Asiáticos 2026, 2ª jornada 22 de septiembre Uzbekistán sub-23 — Vietnam sub-23 Juegos Asiáticos 2026, 3ª jornada

La misión de los pupilos de Ravshan Khaydarov

Tras la concentración local y el partido de prueba en China, el equipo viajará directamente a Japón. En la fase de grupos, nuestra selección se enfrentará a Filipinas, Kuwait y Vietnam, luchando por el pase a la fase eliminatoria y por los puestos de honor de los Juegos Asiáticos.

¿Cree que la selección sub-23 de Uzbekistán, dirigida por Ravshan Khaydarov, podrá ganar el título en los Juegos Asiáticos de Japón?

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