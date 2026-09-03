El Honor Magic 8 Pro nombrado el flagship Android con mejor relación calidad-precio

La famosa plataforma AnTuTu ha publicado su ranking de los smartphones Android de gama alta con la mejor relación rendimiento-precio a finales de agosto. Según Ixbt.com, en el segmento de dispositivos de más de 4500 yuanes (670 dólares), que se encuentran entre los más caros y populares, el modelo Honor Magic 8 Pro se ha convertido en el líder indiscutible y ha sido reconocido como la compra más rentable. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los resultados del ranking, el Honor Magic 8 Pro, en su configuración de 12/512 GB, obtuvo el primer lugar gracias a sus altas capacidades técnicas y su asequibilidad. Este flagship funciona con el procesador moderno Snapdragon 8 Elite Gen 5 y logró una puntuación media de 3 798 056 puntos en las pruebas de AnTuTu. Con un precio de unos 4699 yuanes (700 dólares) en el mercado chino, su coeficiente de rendimiento-precio es de 808,3, registrando un récord absoluto en su categoría.

Capacidades técnicas del flagship y principales competidores

Las especificaciones técnicas del dispositivo cumplen con los estándares más exigentes. El Honor Magic 8 Pro está equipado con una pantalla OLED de 6,71 pulgadas de alta calidad con una tasa de refresco de 120 Hz. Además, el smartphone cuenta con una batería masiva de 7200 mAh, carga rápida por cable de 120 W y tecnología de carga inalámbrica de 80 W. El módulo de cámara principal consta de sensores avanzados de 50, 50 y 200 megapíxeles.

Otras marcas líderes también ocupan los tres primeros puestos de este prestigioso ranking. El segundo lugar lo ocupa el OnePlus 15 de 12/256 GB. Con un precio de 4599 yuanes (685 dólares), este modelo también utiliza el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, acumulando 3 601 600 puntos y registrando un coeficiente de 783,1. El OnePlus 15 cuenta con una pantalla OLED de 165 Hz y una batería de 7300 mAh. El podio lo completa el Honor Magic 8 (12/256 GB). Con un precio de 4799 yuanes (715 dólares), este smartphone obtuvo 3 733 878 puntos con un coeficiente de 778,1.

Asimismo, el top 10 incluye flagships populares como el Samsung Galaxy S26, RedMagic 11S Pro, Xiaomi 17, RedMagic 11 Pro+, Oppo Find X9 Pro, RedMagic 11S Pro+ y el Oppo Find X8 Ultra.

Los expertos recuerdan que el ranking de AnTuTu evalúa únicamente la relación entre el rendimiento bruto y el precio, sin revelar completamente la calidad general del dispositivo. Por ello, se recomienda prestar especial atención a las dimensiones del chasis, la ergonomía, las capacidades del software y el rendimiento real de las cámaras al comprar un smartphone.