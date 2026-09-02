Podría lanzarse la primera misión espacial de bajo costo al sistema Alpha Centauri

Los fundadores de la startup Starcloud han creado una organización sin fines de lucro que planea enviar una pequeña nave espacial no tripulada al sistema estelar Alpha Centauri. Según ixbt.com, los autores del proyecto pretenden recaudar 15 millones de dólares para lanzar el dispositivo al espacio a finales de 2029 mediante un cohete auxiliar. Esta iniciativa podría abrir un nuevo capítulo en la historia de la humanidad y demostrar un modelo económico completamente nuevo para los viajes interestelares. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este dispositivo, llamado Fermi Explorer, se fabricará de la forma más sencilla posible. Contendrá aproximadamente un kilogramo de equipo científico, un depósito de xenón y paneles solares destinados al sistema de propulsión. Los autores del proyecto han renunciado deliberadamente a crear nuevos tipos de tecnologías de motores. Su objetivo principal es probar en la práctica que es posible realizar un vuelo interestelar con soluciones existentes y un presupuesto mínimo.

Mecánica de vuelo y problemas principales

Una de las mayores dificultades del proyecto es acelerar el dispositivo hasta la velocidad necesaria. Tras alcanzar con éxito la órbita terrestre baja, el Fermi Explorer deberá cambiar gradualmente su trayectoria. Esto permitirá que el dispositivo se acerque al Sol a una distancia de aproximadamente 0,42 unidades astronómicas.

Durante dicho acercamiento, la instalación solar-eléctrica utilizará un alto flujo de energía. También se aprovechará el efecto Oberth, donde la eficiencia de la aceleración aumenta cuando el motor se enciende cerca de un cuerpo gravitatorio. Según la evaluación técnica preparada por el equipo, este esquema ayudará a colocar el dispositivo en una trayectoria que se aleje del Sol a una velocidad de 25 kilómetros por segundo en unos 12 años.

Un viaje de 77 000 años y fundamentos filosóficos

Después, el Fermi Explorer continuará su vuelo a lo largo de una trayectoria balística y llegará al sistema Alpha Centauri en unos 77 000 años. La idea del proyecto está estrechamente relacionada con la paradoja de Fermi, que plantea la cuestión de por qué, si la vida está extendida en el universo, la humanidad aún no ha encontrado pruebas fiables de la existencia de otras civilizaciones.

Según Philip Johnston, uno de los iniciadores del proyecto, esta misión permitirá comprobar dos posibles explicaciones de la paradoja. En particular, se probará si las civilizaciones avanzadas no se atreven a enviar dispositivos fuera de su sistema estelar o si los viajes interestelares son demasiado complejos incluso para ellas.

La comunicación con el dispositivo no durará mucho y el equipo planea gestionar el Fermi Explorer durante unos 18 meses. Después, el dispositivo continuará su vuelo de forma autónoma, y una vez que pase Júpiter, será muy difícil observarlo desde la Tierra. Si el proyecto obtiene la financiación necesaria, sus creadores pretenden iniciar la misión en 2029.