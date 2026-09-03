Netanyahu visita Gaza y anuncia el control del 60 % del territorio

En medio de la tensa situación en Oriente Medio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó personalmente la Franja de Gaza y realizó una importante declaración estratégica sobre el futuro de las operaciones militares en el enclave. El jefe de gobierno enfatizó firmemente que el ejército israelí (FDI) controla actualmente gran parte del territorio y que nunca se retirará de las líneas ocupadas.

Esta declaración abierta ha dejado aún más inciertas las perspectivas de negociaciones sobre un alto el fuego y la retirada de tropas, esperadas por la comunidad internacional.

«Esta no es la cifra final»: las principales declaraciones del Primer Ministro

Tras inspeccionar las posiciones de los militares israelíes en la Franja de Gaza, Netanyahu reveló cifras sobre el alcance de las operaciones y los resultados obtenidos:

El 60 % del territorio: «Israel controla actualmente el 60 % de la Franja de Gaza y esta no es la cifra final», afirmó el Primer Ministro, insinuando que las fuerzas podrían ampliar aún más la zona de control;

Objetivos diarios: Se informó que las unidades militares continúan con operaciones planificadas para eliminar diariamente a los grupos terroristas que amenazan la seguridad del país;

Negativa absoluta a retirarse: Se anunció oficialmente que las fuerzas israelíes no se retirarán bajo ninguna circunstancia de las posiciones estratégicas y corredores de seguridad ocupados, y que no perderán el control.

Perspectivas de negociación y presencia militar a largo plazo

La postura de Netanyahu sobre no abandonar Gaza muestra claramente la intención de Israel de mantener un control de seguridad a largo plazo sobre el enclave:

Zonas de amortiguamiento militares: Según los expertos, el 60 % del área controlada incluye corredores estratégicos, zonas de amortiguamiento fronterizas y arterias de transporte importantes;

Conflicto diplomático: El plan de tregua a largo plazo propuesto por los mediadores internacionales —Estados Unidos, Egipto y Qatar— preveía una retirada gradual de las tropas israelíes del enclave. La retórica tajante de Netanyahu indica que Tel Aviv no tiene intención de reducir la presión militar.

Se espera que esta firme posición sobre la situación en Gaza desencadene una nueva ola de tensiones políticas en la región y lleve el proceso de negociación a un callejón sin salida.

¿Cree usted que la decisión de Israel de no abandonar la Franja de Gaza y mantener el control conducirá a una estabilidad a largo plazo o creará un foco de conflictos armados nuevos y más intensos en Oriente Medio? ¡Deje sus opiniones y conclusiones en los comentarios!